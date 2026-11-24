(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Su eventuali problemi di approvvigionamento di gas per l'Italia, "abbiamo 19 miliardi di metri cubi di riserve, dipende tanto anche dalla temperatura che ci sarà ma se rimane il clima attuale credo non ci saranno problemi. Se cala l'offerta e la domanda rimane invariata è una legge del mercato quella sul prezzo". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine degli Stati Generali dell'Energia 2026 organizzati da Forza Italia a chi gli chiedeva di commentare le parole dell'Ad di Eni Claudio Descalzi su possibili problemi in inverno su prezzi e offerta a causa del blocco dello Stretto di Hormuz e lo stop dal 1 gennaio, per le sanzioni, della produzione russa dall'import europeo. (ANSA).



