(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Stiamo attraversando un periodo di transizione difficile in cui subiamo le conseguenze di essere importatori di molecole o di elettroni, dalla Francia e dalla Svizzera, dipendendo dalle scelte altrui e da una dipendenza dal gas molto pesante che dobbiamo scardinare nel medio periodo, con uno sviluppo forte delle rinnovabili per arrivare a un disaccoppiamento di fatto". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo agli Stati generali dell'energia 2026 organizzati da Forza Italia alla Camera.

"Quando discutemmo il primo testo del decreto Aiuti il gas era a 28-32 euro, una settimana dopo era già a 62 e oggi siamo intorno ai 90-92 euro: per liberarci da questa vulnerabilità serve una separazione reale attraverso le rinnovabili", ha rilevato Pichetto. (ANSA).



