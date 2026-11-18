(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Plenitude e Orva, tra i principali produttori industriali italiani di pane e derivati, hanno sottoscritto un contratto quadriennale Ppa (Power Purchase Agreement) per l'acquisto di 4 GWh all'anno di energia elettrica e delle garanzie di origine relative alla produzione rinnovabile dell'impianto agrivoltaico di Montalto di Castro (Viterbo).

L'accordo, che decorrerà dal 1 gennaio 2027, prevede una fornitura complessiva di circa 16 GWh, pari a circa il 40% del fabbisogno elettrico annuale di Orva. Lo rende noto un comunicato congiunto.

Il nuovo contratto consentirà a Orva di pianificare il costo delle forniture energetiche nel medio-lungo periodo, rafforzando così una collaborazione avviata nel 2022 con un contratto Epc (Energy Performance Contract) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 980 kWp, attualmente in produzione. Nel 2025 la partnership si è ulteriormente sviluppata con la realizzazione di un secondo impianto fotovoltaico da 569 kWp, per cui Orva ha beneficiato del contributo a fondo perduto previsto nell'ambito del Pnrr, ricorda la nota.

"Questo accordo rappresenta un'ulteriore evoluzione della collaborazione con Orva. Il Ppa rafforza questa partnership, coniugando efficienza energetica e maggiore prevedibilità dei costi dell'energia nel medio-lungo periodo" ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude.

"La firma di questo Ppa rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita sostenibile e responsabile - ha dichiarato Luigi Bravi, presidente di Orva Spa - In un settore energivoro come quello della panificazione industriale, poter contare su una copertura importante del nostro fabbisogno tramite energia rinnovabile certificata ci permette non solo di ridurre concretamente l'impatto ambientale dei nostri stabilimenti, ma anche di guardare al futuro con maggiore stabilità e competitività. Per fare impresa ci vuole coraggio, non bisogna aspettare che le cose accadano, ma dobbiamo farle accadere" ha concluso. (ANSA).



