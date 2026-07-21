(ANSA) - GIOIA TAURO, 21 LUG - Prosegue il percorso di transizione energetica del porto di Gioia Tauro. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha firmato il decreto di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della sottostazione e della relativa seconda cabina elettrica destinata al sistema di "cold ironing", per un investimento di 30 milioni di euro estendibili a 70 milioni.

Con questo provvedimento prende ufficialmente avvio la fase conclusiva dell'aggiudicazione dei lavori di elettrificazione delle banchine del porto, che consentirà di completare un'infrastruttura strategica capace di garantire una potenza complessiva di 160 megawatt, in grado di soddisfare sia il fabbisogno energetico delle infrastrutture portuali (progetto in capo all'Autorità di sistema portuale per oltre 100 milioni di euro) sia le esigenze operative del terminalista MedCenter container terminal.

Con la realizzazione della seconda cabina elettrica e delle connesse opere elettromeccaniche, la banchina di levante sarà dotata complessivamente di cinque prese elettriche: tre previste nel primo lotto e due nel secondo. A regime, il sistema consentirà l'elettrificazione di 1.5 km lineari di banchina, di cui 900 metri già interessati dal primo lotto e ulteriori 600 metri con il completamento dell'intervento. (ANSA).



