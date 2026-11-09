(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Sace con Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) e Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) annunciano un finanziamento green da 50 milioni di euro a favore di Jinko Power, società del gruppo cinese Jinko Power Technology, tra i principali operatori internazionali nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'operazione, celebrata con una cerimonia di firma a Hong Kong - alla presenza del console generale Francesco Paolo Cannito e dei rappresentanti di Sace, Jinko Power, Smbc e Intesa Sanpaolo - è finalizzata a sostenere il piano di investimenti del gruppo in Italia, favorendo l'afflusso di capitali internazionali in un settore strategico per l'Italia, creando nuove opportunità di sviluppo per il tessuto produttivo nazionale e le sue filiere.

Il finanziamento è stato strutturato congiuntamente da Smbc e Intesa Sanpaolo (Divisione Imi cib), in qualità di mandated lead arrangers e bookrunners, attraverso le rispettive filiali di Hong Kong. Smbc ha inoltre ricoperto il ruolo di coordinating bank, green loan structuring bank e agent.

Le risorse contribuiranno alla realizzazione in Italia di sei impianti fotovoltaici e agrivoltaici e sistemi di accumulo dell'energia a batteria, per una capacità complessiva indicativa di oltre 177 MW e un investimento totale di circa 127 milioni di euro. I progetti saranno sviluppati da Jinko Power Italy S.r.l., società controllata dal gruppo cinese, anche attraverso le proprie controllate italiane, in diverse regioni del Paese, tra cui Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria e Campania.

L'investimento avrà un impatto stimato sull'economia italiana di 32 milioni di euro di valore aggiunto e 268 unità di lavoro create o preservate, con ricadute positive sulle filiere produttive, sull'indotto e sui territori interessati. (ANSA).



