(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Saipem ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 4% a 11,5 miliardi. Sale del 9% a 1,3 miliardi il margine operativo lordo e l'utile si assesta a 210 milioni. E' pari a 792 milioni la cassa generata cassa, inclusi i 258 milioni della cessione delle attività di perforazione in acque poco profonde. Balzano del 48% a 11,1 miliardi gli ordini acquisiti, con "numerose opportunità commerciali in fase avanzata di negoziazione". Confermate le stime per il 2026 con ricavi pari a circa 16,5 miliardi, margine operativo lordo a circa 2 miliardi di euro e investimenti compresi tra 450 e 500 milioni. (ANSA).



