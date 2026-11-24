(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Saipem ha ottenuto da Equinor l'estensione del contratto per la fornitura di servizi avanzati di ispezione e intervento fino alla fine del 2034, attraverso il proprio drone sottomarino residente Hydrone-R. L'accordo prolunga una collaborazione avviata nel 2019 con la firma del primo contratto nel settore dell'energia offshore per servizi basati su droni sottomarini.

L'estensione consente di proseguire l'erogazione di servizi di ispezione e intervento sottomarini nel campo di Njord, al largo della Norvegia, combinando le competenze esclusive di Hydrone-R con il supporto di un Work-Class Remotely Operated Vehicle (Wrov), in modo da soddisfare i requisiti operativi dell'infrastruttura subacquea di produzione e trasporto.

Hydrone-R ha registrato, ad oggi, un totale cumulativo di circa 800 giorni di permanenza sul fondale marino, di cui 240 giorni di operatività ininterrotta. Nel corso delle attività, l'Hydrone R ha eseguito sia lavori controllati da remoto dal personale Saipem, sia missioni completamente autonome. Il centro di controllo di Saipem, situato a Stavanger, in Norvegia, supervisiona da remoto sia le operazioni del Wrov che del drone tramite la comunicazione con la piattaforma offshore. Grazie a questa configurazione, i piloti Saipem possono guidare in tempo reale i veicoli subacquei o caricare le istruzioni per eseguire missioni autonome complesse che il veicolo residente successivamente svolge senza ausilio navale a supporto.

L'estensione del contratto si basa sulle soluzioni robotiche di Saipem e sulla solida collaborazione tra le due società.

(ANSA).



