(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Gli stoccaggi di gas europei hanno raggiunto il target del 90% con una decina di giorni di anticipo rispetto all'1 novembre, data di avvio della stagione di erogazione. Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Snam, Agostino Scornajenchi, intervenendo all'A&F Live 2026 - L'economia nell'era geopolitica, in corso all'Università Bocconi di Milano. Ora, ha spiegato, comincia la fase di prelievo. Il raggiungimento dell'obiettivo, ha sottolineato, è però "una condizione necessaria, non sufficiente".

Il gas in Italia serve infatti non solo per il riscaldamento ma anche per produrre circa il 40% dell'elettricità. Nei giorni particolarmente freddi, ha ricordato, gli stoccaggi possono coprire il 40-42% dei consumi giornalieri, e dunque non permettono di "chiudere la valvola al confine e vivere di quello". L'Europa è un continente importatore netto di gas. In una giornata particolarmente fredda, ha spiegato, Paesi come la Germania, che entrano nell'inverno con livelli di riempimento molto più bassi di quelli italiani, assorbiranno maggiori volumi dal mercato, mettendo il sistema sotto tensione. "Dispiace un po', ma questo è il mondo in cui ci è dato di vivere", ha concluso. (ANSA).



