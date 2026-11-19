(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - La sospensione temporanea programmata delle attività produttive di Siderpotenza, legata all'aumento dei costi energetici, rappresenta "un campanello d'allarme per tutto il sistema industriale lucano". Lo afferma il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco D'Alema, chiedendo interventi strutturali sul costo dell'energia e misure compensative per le imprese penalizzate anche dai maggiori oneri logistici.

"Non siamo di fronte a una criticità circoscritta al comparto siderurgico o alle sole aziende ad alta intensità energetica", sottolinea D'Alema, evidenziando come il caro energia stia tornando a incidere sui bilanci di numerose imprese, con possibili ripercussioni sulla produzione, sugli investimenti e sull'occupazione.

Secondo i dati del Centro Studi di Confindustria richiamati dal presidente, nel primo semestre del 2025 le imprese italiane hanno sostenuto un prezzo medio dell'energia elettrica di 278 euro per megawattora, contro i 242 della Germania, i 183 della Francia e i 171 della Spagna.

Per D'Alema, in Basilicata il caro energia si somma agli svantaggi logistici legati alla distanza dai principali mercati.

Pur riconoscendo gli interventi del Governo, il presidente di Confindustria Basilicata chiede una strategia energetica strutturale e sollecita la Regione a introdurre misure compensative per le imprese, potenziare le infrastrutture e rifinanziare il bando per l'efficientamento energetico e l'autoproduzione da fonti rinnovabili. "Non possiamo chiedere alle imprese lucane di competere alle stesse condizioni dei concorrenti di altri territori se continuano a sostenere costi strutturalmente più elevati", conclude D'Alema, richiamando i rischi per il futuro industriale e occupazionale della regione.

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