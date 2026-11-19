(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - "Il territorio guarda con grande attenzione gli investimenti di soggetti privati che fanno crescere la Sicilia e Palermo". Lo ha detto Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, intervenuto oggi a Palermo alla presentazione del bilancio di sostenibilità d A2A, società multiservizi italiana su energia e ambiente. "E' Il caso di A2A, in una logica di collaborazione di integrazione pubblico-privato, che è un'altra delle linee di indirizzo di questa amministrazione comunale - ha continuato il sindaco - Il tema della transizione energetica è certamente centrale per la città. E' ovvio che c'è un interesse crescente sia alla creazione di energia pulita, e in questo il contributo dell'investimento privato è fondamentale, sia ai processi di rigenerazione urbana. Un'attenzione specifica - ha concluso - che serve a mitigare le condizioni ambientali e climatiche a rendere tutto ciò che è potenzialmente inquinante sempre meno di impatto sul territorio, sull'aria e sull'ambiente". (ANSA).



