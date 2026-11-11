(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Snam chiude i 9 mesi con ricavi in crescita del 10,8% a 3,04 miliardi. Il margine operativo lordo sale del 10,6% a 2,4 miliardi e l'utile netto del 4% a 1,11 miliardi. In rialzo da 1,76 a 2,31 miliardi gli investimenti, mentre l'acconto sul dividendo sale del 4% a 12,57 centesimi.

Confermate le stime sull'intero esercizio. Secondo l'amministratore delegato Agostino Scornajenchi i risultati "dimostrano la resilienza della nostra performance e l'efficacia della nostra strategia". "Continuiamo a crescere - sottolinea - accelerando gli investimenti in infrastrutture essenziali per la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico". (ANSA).



