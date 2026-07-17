(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "La revisione del sistema di scambio di quote di emissione (Ets) dell'Ue per il settore aereo non è sufficiente a promuovere l'incisiva azione climatica di cui il comparto necessita". Lo scrive in una nota la ong europea per il trasporto sostenibile Transport & Environment (T&E).

"Per la prima volta - si legge nel comunicato -, la Commissione ha introdotto un prezzo del carbonio per i voli in partenza dall'Ue, ma limitatamente a un raggio di 5.000 km e a partire dal 2029. Ciò significa che un volo da Parigi a Dubai rientrerebbe nel mercato del carbonio, mentre un volo da Parigi a New York ne rimarrebbe escluso".

"Questa misura lascia ancora esente dal prezzo del carbonio il 47% del traffico aereo europeo e può essere considerata solo un primo passo -, afferma T&E -. L'Ue rinuncerà a circa 4,2 miliardi di euro di entrate aggiuntive, che avrebbe ottenuto se tutti i voli in partenza fossero stati inclusi nel perimetro del mercato del carbonio". (ANSA).



