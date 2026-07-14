(ANSA) - ROMA, 14 LUG - L'evoluzione del sistema energetico, il ruolo delle tecnologie e i nuovi equilibri tra le generazioni. E nei giovani il punto d'incontro tra innovazione, responsabilità e visione di lungo periodo. Enel Foundation ha lanciato oggi l'Hub Giovani ed Energia, un'iniziativa nata per coinvolgere le nuove generazioni "nella produzione di conoscenza, nel confronto interdisciplinare e nella definizione delle priorità che guideranno il futuro del sistema energetico".

L'obiettivo è creare una comunità di giovani professionisti "capace di mettere competenze, ricerca ed evidenze scientifiche al servizio delle politiche pubbliche e delle strategie industriali, contribuendo a rendere la transizione energetica sempre più sostenibile, equa e resiliente".

L'iniziativa, presentata nel corso dell'evento "Giovani ed Energia: dialoghi intergenerazionali sul futuro dell'energia", promosso da Enel Foundation con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e del Consiglio Nazionale dei Giovani (Cng), ha coinvolto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Maria Alessandra Gallone, presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Marcella Panucci, consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca per la competitività della ricerca, l'internazionalizzazione e i rapporti con le imprese.

Il percorso coinvolgerà circa quaranta giovani professionisti ad alto potenziale provenienti da istituzioni, organizzazioni internazionali, università, centri di ricerca e realtà impegnate nei settori dell'energia, del clima e della divulgazione scientifica. Attraverso attività di confronto, formazione e produzione di contenuti, l'Hub intende valorizzare "il contributo delle nuove generazioni come produttrici di conoscenza, rafforzare il dialogo tra ricerca, policy e implementazione e promuovere un approccio alla transizione energetica fondato sulla collaborazione tra discipline e generazioni". L'ambizione è dare vita a una rete permanente di giovani leader in grado di contribuire "all'elaborazione delle priorità energetiche dell'Italia e di alimentare il dibattito internazionale con competenze, analisi e proposte basate sull'evidenza scientifica". (ANSA).



