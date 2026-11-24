(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - "La trasmissione degli shock energetici del 2026 nell'Unione è stata disomogenea. Ciò riflette le differenze nel mix energetico, nell'intensità energetica industriale e nell'esposizione delle famiglie ai costi energetici. Riflette inoltre una mancanza di integrazione nei mercati energetici europei, visibile nelle ampie differenze nei prezzi dell'elettricità. Gli Stati membri con una maggiore quota di energie rinnovabili e/o nucleari (ad esempio Svezia, Finlandia o Francia) hanno prezzi dell'elettricità più bassi, mentre quelli che dipendono maggiormente dal gas o dal carbone (ad esempio Italia e Polonia) si trovano ad affrontare prezzi all'ingrosso più elevati".

E' quanto si legge nel Rapporto macroeconomico europeo 2027 pubblicato oggi nell'ambito del pacchetto di autunno del Semestre europeo.

"Queste divergenze dimostrano che, finché i mercati energetici rimarranno insufficientemente integrati e non avremo una vera Unione dell'energia, lo stesso shock globale continuerà a tradursi in costi molto diversi per imprese e famiglie nei vari Stati membri, indebolendo la competitività delle imprese nei paesi con prezzi più elevati", si legge ancora nel testo.

(ANSA).



