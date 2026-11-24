(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Ultimi giorni per candidarsi al riconoscimento Comune Plastic Free 2027. Le amministrazioni comunali avranno tempo fino al 30 novembre per presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata sul sito di Plastic Free, l'organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica. A una settimana dalla chiusura sono già centinaia le candidature pervenute da Comuni di tutta Italia.

Il riconoscimento - si legge in una nota - valorizza le amministrazioni che si distinguono per azioni concrete a tutela dell'ambiente, nella gestione dei rifiuti e nel contrasto all'abbandono illecito. La scheda 2027 prevede 20 criteri di valutazione, suddivisi in quattro ambiti: contrasto all'inciviltà ambientale, attività virtuose sul territorio, gestione dei rifiuti urbani e collaborazione con Plastic Free.

"Le centinaia di candidature già arrivate rappresentano un segnale importante - dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus -. Sempre più amministrazioni scelgono di misurarsi con un percorso concreto di sostenibilità, introducendo azioni verificabili e assumendosi una responsabilità diretta verso il proprio territorio e le future generazioni. Invitiamo i Comuni che stanno completando la procedura a utilizzare questi ultimi giorni per presentare la candidatura entro il 30 novembre".

Tra gli aspetti valutati figurano i sistemi di segnalazione e contrasto agli abbandoni illeciti, le iniziative di educazione ambientale, la riduzione della plastica monouso negli uffici comunali, nelle scuole e negli eventi, i centri permanenti per il riuso, le azioni contro l'abbandono dei mozziconi e i risultati nella raccolta differenziata.

L'edizione 2027 introduce inoltre alcune novità: viene valorizzata la continuità nel percorso dei Comuni già riconosciuti nelle precedenti edizioni e le amministrazioni possono presentare un'azione ambientale particolarmente virtuosa, innovativa o distintiva realizzata sul proprio territorio. Rafforzata anche l'attenzione verso la dispersione di piccoli elementi in plastica, con uno specifico riferimento a coriandoli, palloncini, lanterne volanti, glitter e altri materiali non biodegradabili. (ANSA).



