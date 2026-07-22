(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Nel mese di giugno i prezzi al consumo dei carburanti in media si sono attestati a 1,898 euro/litro per la benzina e a 1,983 euro/litro per il gasolio.

La riduzione nel corso del mese è stata di 15 centesimi per la benzina e 14 centesimi per il gasolio, sulla scia di quotazioni internazionali che avevano cominciato a mostrare una più chiara tendenza ribassista a valle dell'intesa su Hormuz, che però si è interrotta agli inizi di luglio con la ripresa delle ostilità.

Lo rende noto l'Unem, l'associazione delle imprese dei carburanti, in un comunicato.

"Nonostante queste tensioni -, osserva l'Unem - i prezzi industriali italiani (al netto delle tasse) sia di benzina che gasolio hanno confermato un delta negativo rispetto alla media dell'area euro di circa 4 centesimi euro al litro, a riprova di andamenti più che congrui rispetto all'andamento dei mercati internazionali". (ANSA).



