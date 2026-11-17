(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Nel 2025 il riciclo degli imballaggi in carta e cartone in Italia ha toccato il 93,08%, il valore più alto dal 2009, oltre l'obiettivo europeo dell'85% previsto per il 2030 e la media continentale del 76,3%. Nel primo semestre 2026 l'export è cresciuto del 13%.

È il quadro del rapporto Unirima 2026, presentato oggi a Roma.

I circa 700 impianti del settore hanno prodotto 6,65 milioni di tonnellate di carta da macero nel 2025. Nel semestre le esportazioni hanno sfiorato le 950 mila tonnellate, per quasi la metà (44,8%) dirette in India, seguita da Indonesia (13,4%) e Germania (7,7%).

Sui conti pesano però i dazi e le tensioni in Medio Oriente, che hanno fatto salire i costi dell'energia e del trasporto marittimo, mentre la carta da macero resta su prezzi storicamente bassi: all'asta Comieco di settembre il cartone ha perso il 15% su base annua. Per il 51,8% delle imprese l'aumento dei costi operativi ha pesato sul fatturato. Sul fronte normativo, il Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione del recupero di materia dalla privativa comunale, ma restano aperti diversi nodi, a partire dai tempi delle autorizzazioni.

"Ogni anno le nostre imprese restituiscono all'industria oltre sei milioni e mezzo di tonnellate di materia prima", sottolinea Giuliano A. Tarallo, presidente di Unirima. "Un contributo decisivo viene dai mercati esteri, che assorbono oltre un quarto della nostra produzione. Per questo l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e India, il nostro primo mercato, va colto con determinazione. In Italia servono invece regole più semplici, che permettano agli impianti già autorizzati di ammodernarsi in tempi certi". (ANSA).



