(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti nel 2025 sono cresciute del 7%, nonostante i dazi.

Questi non hanno frenato la crescita delle vendite di negli Stati Uniti di prodotti italiani, che sono sempre più ambiti per la loro qualità e la loro efficienza tecnologica". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa al ministero a Roma dopo il Tavolo Moda di stamani.

"I nostri prodotti hanno problemi su altri mercati - ha aggiunto Urso - per la crisi del lusso in Cina e per l'invasione del fast fashion in Europa". (ANSA).



