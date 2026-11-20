Abbove, la piattaforma europea di pianificazione patrimoniale utilizzata da oltre 1.450 consulenti al servizio di più di 40.000 famiglie in tutta Europa, lancia oggi il suo connettore MCP. Attraverso l’open Model Context Protocol, i consulenti possono mettere al lavoro il quadro patrimoniale completo dei loro clienti negli strumenti di IA scelti dalla loro istituzione, come Claude, ChatGPT, Mistral o Copilot, nei limiti dei loro diritti di accesso.

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Una domanda, l’intero portafoglio clienti: il vostro strumento di IA legge Abbove e mostra quali clienti avranno liquidità in arrivo nei prossimi 12 mesi, con date e importi.

« Un LLM senza dati di qualità è come una Formula 1 con carburante scadente. » Guillaume Desclée, CEO di Abbove

La differenza sta nei dati. Gli strumenti di IA valgono quanto i dati che elaborano . Abbove si fonda sulla propria capacità di modellare i dati patrimoniali di ogni famiglia in modo completo e strutturato. Costruiti insieme dai consulenti e dalle loro famiglie clienti, catturano ciò che la sola aggregazione non può: obiettivi, eventi della vita, donazioni, il quadro completo della famiglia e del suo patrimonio. Costituiscono lo strato di dati fondamentale di cui gli LLM hanno bisogno per esprimere tutto il loro potenziale.

Con il connettore, i consulenti possono:

Trasformare la raccolta dei dati: ricostruire un quadro patrimoniale completo a partire da appunti di riunione e documenti patrimoniali, pronto per essere verificato e importato dal consulente. Ciò che richiedeva giorni di lavoro ora si fa in meno di un’ora.

ricostruire un quadro patrimoniale completo a partire da appunti di riunione e documenti patrimoniali, pronto per essere verificato e importato dal consulente. Ciò che richiedeva giorni di lavoro ora si fa in meno di un’ora. Preparare gli incontri con i clienti in un attimo: agenda, traccia del colloquio, principali rischi e opportunità.

agenda, traccia del colloquio, principali rischi e opportunità. Interrogare l’intero portafoglio in linguaggio naturale per individuare le esigenze e le opportunità di consulenza di ogni cliente.

« Un LLM senza dati di qualità è come una Formula 1 con carburante scadente », afferma Guillaume Desclée, CEO di Abbove. « Mettendo un approccio collaborativo e olistico al patrimonio al centro della relazione tra cliente e consulente, coinvolgiamo le famiglie nella costruzione, insieme al loro consulente, di una visione unica, completa e documentata del loro patrimonio. È questa la condizione essenziale per costruire una base informativa di qualità e portare l’IA nella pratica della consulenza patrimoniale. »

Il connettore è disponibile da oggi, attivato per organizzazione.

Informazioni su Abbove

Fondata a Bruxelles nel 2017, Abbove è una piattaforma europea white-label di pianificazione patrimoniale per banche private, gestori patrimoniali e family office. Oltre 1.450 consulenti la utilizzano per servire più di 40.000 famiglie, che rappresentano oltre 200.000 persone. www.abbove.com

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