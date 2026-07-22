Accertify, un fornitore leader di soluzioni per la valutazione dei casi di frode, la cui soluzione Predictive Yes Platform consente ai commercianti di dire sì a un numero superiore di buoni clienti, a un maggiore fatturato e a una crescita superiore, ha pubblicato oggi The Convergence Dividend: Quantifying What Fraud-Cyber Convergence Actually Delivers (Il dividendo della convergenza: quantificare i reali benefici della convergenza tra frodi e criminalità informatica), uno studio proprietario di riferimento realizzato in collaborazione con Liminal. La ricerca, condotta tra 250 leader di livello dirigenziale e superiore negli ambiti di frode, rischio e sicurezza nei settori di retail/eCommerce, viaggi, ristoranti/fast food, intrattenimento e media e marketplace, è la prima prova empirica su larga scala del fatto che la convergenza tra frodi e minacce informatiche produce migliori risultati aziendali, ed è la prima a identificare i comportamenti specifici che separano le organizzazioni con le massime prestazioni dalle altre.

Sebbene la convergenza tra frode e criminalità informatica venga individuata in modo quasi unanime (94%) come una priorità dagli intervistati, la ricerca ha rilevato che numerose organizzazioni non dispongono di un chiaro quadro di riferimento per metterla in pratica in modo efficace. Per identificare le prassi associate ai risultati più solidi, Accertify e Liminal hanno analizzato i comportamenti a livello di organizzazione rispetto alla metrica di prestazione “Precise Yes” per acquisire la precisione con cui un commerciante ha detto "sì" ai propri clienti, definito come l'importo in dollari approvato per ogni dollaro oggetto di chargeback per frode.

L'analisi che ne risulta ha individuato un modello di maturità a quattro pilastri che identifica le caratteristiche operative maggiormente associate a una convergenza riuscita di frode e criminalità informatica:

Condivisione di 2 o più tipi di minacce/casi d'uso: i team responsabili del controllo di frodi e criminalità informatica condividono la responsabilità per almeno due tipi di minacce

i team responsabili del controllo di frodi e criminalità informatica condividono la responsabilità per almeno due tipi di minacce Condivisione di dati tramite una piattaforma comune: i dati relativi a frodi e criminalità informatica sono stati integrati in una pipeline condivisa, offrendo un'unica panoramica del cliente durante l'intero ciclo di vita

i dati relativi a frodi e criminalità informatica sono stati integrati in una pipeline condivisa, offrendo un'unica panoramica del cliente durante l'intero ciclo di vita Discussioni regolari a livello di consiglio di amministrazione: la frode è stata inserita come punto fisso all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione

la frode è stata inserita come punto fisso all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione Integrazione strutturale: i team addetti alle frodi e alle minacce informatiche si sono unificati formalmente nella stessa struttura organizzativa

Le organizzazioni che presentano i quattro pilastri sono in grado di ottenere un punteggio medio Precise Yes di $1.540 approvati per dollaro perso a causa di frode, rispetto all'importo di $456 approvati per dollaro perso a causa di frode per le organizzazioni che ancora lavorano in compartimenti separati: si tratta di un divario di 3,4 volte. Questo vantaggio in termini di precisione deriva principalmente dalla riduzione del tasso di chargeback dovuti a frodi: le organizzazioni di livello elite registrano una riduzione del 62% dei tassi di chargeback dovuti a frodi rispetto a quelle che non hanno ancora avviato il processo di convergenza tra frodi e criminalità informatica.

Dalla ricerca è inoltre emersa l'importanza della sequenza in cui le organizzazioni adottano tali pilastri. Le organizzazioni che hanno ristrutturato i team addetti alle frodi e alla sicurezza informatica prima di costituire dati, responsabilità e collaborazione operativa condivisi hanno ottenuto risultati peggiori rispetto a quelli che hanno mantenuto team separati. Questo risultato suggerisce che una convergenza riuscita inizia con flussi di lavoro e intelligence condivisi anziché con la definizione degli organigrammi.

"Un risultato si è distinto tra gli altri: le organizzazioni registrano prestazioni migliori quando migliorano il modo in cui i dati vengono condivisi tra i team addetti alle frodi e alla sicurezza informatica", ha spiegato Maryling Yu, Chief Marketing Officer di Accertify. "Offrire una visibilità condivisa dei segnali durante il ciclo di vita del cliente garantisce ai team una comprensione più esaustiva del rischio, e li aiuta ad approvare con maggiore sicurezza i buoni clienti, ridurre i punti di frizione non necessari e generare risultati aziendali più solidi".

"Dai dati emerge che si tratta di comportamenti operativi, non strutturali", ha dichiarato Filip Verley, Chief Innovation Officer di Liminal. “Non richiedono una revisione o riorganizzazione del bilancio. Richiedono due team che decidono di lavorare agli stessi problemi, e quindi di sviluppare le abitudini che consentono di mantenere tale decisione nel tempo. Ciò significa che c’è speranza che ogni organizzazione che intraprenda un percorso di convergenza possa raggiungere il livello di eccellenza."

Lo studio ha stabilito inoltre la prima analisi comparativa tra pari sulla convergenza tra frodi e minacce informatiche nei vari settori, che evidenzia differenze significative in termini di maturità tra i diversi settori. Ad esempio, le aziende del settore retail e dell’e-commerce hanno generalmente registrato le prestazioni migliori, mentre i marketplace hanno dovuto affrontare le maggiori difficoltà nel trovare un equilibrio tra le autorizzazioni dei clienti e le perdite dovute alle frodi. Analogamente, la ricerca ha rilevato che il 97% delle organizzazioni è già sulla strada della conversione, il che suggerisce che la spinta al cambiamento sia dovuta a una necessità operativa anziché agli obblighi esecutivi.

Il report The Convergence Dividend: Quantifying What Fraud-Cyber Convergence Actually Delivers può essere scaricato su Accertify.com/2026-report .

Informazioni su Accertify

Accertify abilita il commercio grazie alla sua eccezionale abilità in un ambito: individuare le frodi. La soluzione Predictive Yes Platform dell'azienda consente alle attività di dire sì a più buoni clienti, a un maggiore fatturato e a una crescita superiore, senza rimanere scottate. Con oltre 10 miliardi di transazioni e oltre 1 trilione di dollari in e-commerce elaborato negli ultimi 12 mesi, Accertify offre l'intelligence e la precisione di cui i team addetti alle frodi e ai pagamenti hanno bisogno per dire sì con sicurezza e promuovere la crescita. Per ulteriori informazioni, visitare il sito accertify.com .

Informazioni su Liminal

Liminal è la società specializzata in informazioni strategiche utilizzabili che offre intelligence strutturata e verificata da esperti per i settori di identità, frode e sicurezza informatica. Offre a leader umani e a sistemia IA un'alternativa affidabile ai modelli generici che presentano lacune per le decisioni di grande importanza. Visa, Mastercard, Google, JPMC e le piattaforme leader mondiali nell'ambito dell'identità digitale fanno affidamento su Liminal, che è stata fondata nel 2022 e ha sede centrale a New York. Per ulteriori informazioni, visitare il sito liminal.co .

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