Access Advance LLC oggi ha annunciato che Sharp, M&K Holdings, Tagivan e altri nove titolari di brevetti che vantano importanti portafogli di brevetti per le tecnologie essenziali di codifica-decodifica (codec) video, elaborazione e streaming di contenuti multimediali, sono entrati nel pool di brevetti per la distribuzione video (pool VDP) nel primo semestre del 2026.

“L’aggiunta dei portafogli di brevetti di tutti questi nuovi concessori di licenze costituisce un reale vantaggio sia per il pool VDP sia per i nostri numerosi licenziatari, attuali e futuri”, spiega Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Queste imprese vantano vasti e significativi portafogli di brevetti, migliorando quindi la posizione di prestigio del programma sul mercato ai fini della soluzione dei problemi in merito alla concessione di licenze riguardanti l’uso delle moderne tecnologie codec video per tutti i diversi modelli commerciali dello streaming di video in Internet.”

I seguenti titolari di brevetti si sono uniti al pool VDP in qualità di concessori di licenze nel primo semestre del 2026:

Digital Insights Inc. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation Hanwha Vision Co., Ltd. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University M&K Holdings Inc. Mirage Inc. Sharp Corporation SK Planet Co., Ltd. Tagivan II LLC Telechips, Inc. Vidaxio LLC Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance dà il benvenuto nel pool VDP a tutti i nuovi concessori di licenze e licenziatari e li ringrazia per la loro partecipazione nel creare il programma completo di concessione di licenze per la tecnologia di streaming di contenuti multimediali.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 5.400 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

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