Access Advance LLC oggi ha annunciato significativi ingressi nel pool di brevetti VVC Advance – grazie all’adesione di Samsung Electronics e Sharp Corporation in qualità sia di concessori di licenze sia di licenziatari – che rafforzano la posizione di Access Advance nel settore della concessione in licenza dello standard VVC, portando due dei maggiori detentori al mondo di brevetti sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video nel programma su entrambi gli aspetti della licenza.

“La crescita di VVC Advance a cui stiamo assistendo rispecchia l’ampia gamma di settori e aziende che si stanno muovendo verso il VVC come nuovo standard per la trasmissione video”, spiega Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “L’adesione di Samsung e Sharp sia come concessori di licenze sia come licenziatari è importante, così come lo è la partecipazione dei principali marchi di smartphone e della gamma di aziende tecnologiche e di elettronica di consumo che stanno adottando le licenze. Stiamo sviluppando un programma che riflette la reale direzione in cui si dirige il settore video”.

Dall’inizio del 2026 le seguenti aziende sono entrate a far parte del pool di brevetti VVC Advance in qualità di licenziatari:

American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower CyberPower Inc. Samsung Electronics Co., Ltd. Sharp Corporation Sichuan Changhong NeoNet Technologies Co., Ltd. TIGERSECU, Inc.

Con l’ingresso di Samsung come licenziatario, il pool di brevetti VVC Advance conta ora sei dei principali produttori di smartphone al mondo: Honor, Huawei, Oppo, Samsung, vivo e Xiaomi. Insieme, i licenziatari VVC Advance rappresentano una quota stimata del 62% del mercato globale degli smartphone e la loro partecipazione rispecchia il livello di diffusione che il VVC sta registrando come standard codec video di nuova generazione per i dispositivi mobili.

Inoltre siamo lieti di annunciare che nel primo semestre del 2026 sono entrati a far parte del pool di brevetti VVC Advance cinque nuovi concessori di licenze – Samsung Electronics, Sharp Corporation, Vidaxio LLC, Mirage Inc. e Telechips, Inc.

La base di concessori di licenze VVC Advance comprende ora importanti detentori di brevetti in vari settori – progettazione di semiconduttori, elettronica di consumo e tecnologia mobile. Grazie al contributo di Samsung e Sharp al pool, Access Advance detiene i diritti di concessione in licenza per una parte sostanziale e maggioritaria dei brevetti essenziali alla base dello standard VVC.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 5.400 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

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