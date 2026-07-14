La Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione antipirateria al mondo, oggi ha annunciato l'ingresso del suo nuovo membro, Telekom Srbija Group, rafforzando l'impegno di ACE nella protezione dei contenuti nei Paesi dell'Europa sudorientale e in tutto l'ecosistema dei media digitali a livello globale.

Telekom Srbija Group è un importante gruppo di telecomunicazioni e media nell'Europa sudorientale, che offre servizi di connettività, multimediali e digitali in tutta la regione. Operante in 15 mercati a livello regionale e globale, e al servizio di oltre 14 milioni di utenti, il Gruppo ha stabilito una solida presenza e una forte crescita internazionale. In anni recenti, la società è cresciuta oltre la sua attività centrale nelle telecomunicazioni fino a diventare uno dei maggiori investitori in contenuti di qualità televisivi, cinematografici, sportivi e digitali, sviluppando le proprie capacità di produzione e distribuzione e concedendo in licenza i propri contenuti a piattaforme ed emittenti internazionali.

“La decisione di Telekom Srbija Group di entrare a far parte di ACE rafforza la nostra capacità collettiva di affrontare la pirateria digitale nell'Europa sudorientale e oltre”, ha dichiarato Larissa Knapp, Vicepresidente esecutivo e Direttore della protezione dei contenuti per la Motion Picture Association. “Le reti di pirateria operano a livello internazionale, sfruttano legittime infrastrutture digitali e danneggiano creatori, titolari di diritti, distributori e pubblico. Leader regionali come Telekom Srbija Group apportano competenze di mercato essenziali: il suo ruolo sia come importante fornitore di servizi digitali che come titolare di diritti di contenuti premium in espansione rende il Gruppo un'importante aggiunta alla coalizione ACE”.

Il doppio ruolo di Telekom Srbija Group rappresenta per ACE un partner con conoscenze sia nell'implementazione che nella proprietà di contenuti premium. Come distributore, la società comprende le realtà tecniche e commerciali del portare sul mercato servizi digitali legittimi; come titolare di diritti, il Gruppo ha esperienza diretta del valore insito in produzioni originali, diritti sportivi e contenuti regionali con portata internazionale. Questa combinazione dà ad ACE una solida risorsa regionale, mentre la coalizione continua ad ampliare la sua presenza e ad approfondire la sua intelligence di mercato in tutta l'Europa sudorientale.

“L'innovazione è un elemento centrale della strategia di crescita di Telekom Srbija Group, che si estende oltre la nostra attività di telecomunicazioni per entrare nei servizi digitali, nelle tecnologie emergenti e negli investimenti in venture capital aziendale”, ha dichiarato Vladimir Lučić, CEO di Telekom Srbija Group. “Quell'impegno nell'innovazione rende ACE un partner naturale. Il suo approccio globale alla protezione dei contenuti, che unisce collaborazione industriale, competenze tecnologiche, condivisione di informazioni, applicazione delle norme in ambito civile, segnalazione di casi penali e cooperazione con le forze dell'ordine in tutto il mondo, riflette la tipologia di azione coordinata e rivolta al futuro necessaria per proteggere i contenuti creativi e supportare un sano ecosistema digitale”.

L'associazione di Telekom Srbija Group riflette l'espansione continua di ACE tra le aziende della regione, i cui contenuti, servizi e pubblico sono direttamente interessati dalle reti sempre più sofisticate della pirateria internazionale. Entrando a far parte di ACE, Telekom Srbija Group contribuirà alla coalizione con notevoli competenze nei mercati regionali, ottenendo al contempo accesso alle informazioni globali di ACE, al coordinamento dell'applicazione della legge e alle relazioni nei settori dei media, dello spettacolo, dello sport, delle telecomunicazioni e della tecnologia. Questa collaborazione aiuterà a proteggere gli investimenti di Telekom Srbija Group nei contenuti premium, nei diritti dei programmi sportivi e nella distribuzione digitali, rafforzando al contempo i legittimi mercati digitali nella regione dell'Europa sudorientale e oltre.

Informazioni sulla Alliance for Creativity and Entertainment

La Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) è la più importante coalizione al mondo dedicata alla protezione del mercato legittimo dei contenuti creativi e alla riduzione della pirateria digitale. Guidata da un approccio completo alla lotta alla pirateria attraverso segnalazioni di casi penali, contenziosi civili e operazioni di cessazione e desistenza, ACE ha ultimato con successo molte operazioni di contrasto a livello globale contro servizi di streaming illegali, fonti di contenuti non autorizzate e i relativi gestori. Grazie all'esperienza collettiva e alle risorse di oltre 50 aziende del settore mediatico e dell'intrattenimento in tutto il mondo, tra cui canali sportivi e associazioni, e rafforzata dalle attività di tutela dei contenuti della Motion Picture Association, ACE protegge la creatività e l'innovazione che guida la crescita globale dei settori essenziali dei diritti d'autore e dell'intrattenimento. Gli attuali membri esecutivi del CdA di ACE sono Amazon, Apple TV, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios e Warner Bros. Discovery. Charles Rivkin è il Presidente e CEO della Motion Picture Association, nonché Presidente di ACE.

Informazioni su Telekom Srbija Group

Telekom Srbija Group è una delle aziende di tecnologie e telecomunicazioni più importanti nell'Europa sudorientale, al servizio di oltre 14 milioni di clienti in 15 mercati, a livello regionale e globale. Il Gruppo offre un portafoglio completo di connettività e servizi multimediali, accelerando al contempo la sua trasformazione nelle telecomunicazioni del futuro attraverso investimenti in infrastrutture di nuova generazione, 5G, intelligenza artificiale, cybersicurezza, servizi digitali e contenuti premium. Attraverso collaborazioni strategiche e il suo ecosistema innovativo, che comprende TS Ventures, Telekom Srbija Group supporta la crescita di nuove tecnologie e contribuisce alla trasformazione digitale della regione e oltre.

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