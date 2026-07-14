Actus Nutrition oggi ha annunciato di aver ottenuto lo stato di Certified B Corporation™, entrando così a far parte di una comunità di aziende che danno grande importanza alle prestazioni sociali e ambientali, alla responsabilità e alla trasparenza. Da oltre 80 anni, Actus Nutrition trasforma le materie prime derivate dal latte in ingredienti ad alto valore nutrizionale utilizzati da clienti di tutto il mondo. La certificazione B Corp ottenuta riflette la visione dell'azienda che il successo aziendale debba creare valore non sono per le parti interessate ma anche per i dipendenti, i clienti, i fornitori, le comunità e l'ambiente.

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Actus Nutrition achieves certified B Corporation status.

"Abbiamo sempre creduto che il modo in cui opera una società è tanto importante quanto ciò che produce", ha dichiarato David Lenzmeier, AD di Actus Nutrition.

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Benjamin Kroeplin, Direttore del marketing

bkroeplin@actus.com





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