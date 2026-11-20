Con un nuovo risultato che sottolinea la posizione pionieristica di Dubai nel campo degli edifici intelligenti e sostenibili, Al Shera'a, la sede della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), si è aggiudicata il primo posto nella categoria YeS Honor Award–Sustainable Design, nell'ambito della COP31 International Sustainable Buildings Competition. Il premio è stato istituito dalla Presidenza della COP31 con il sostegno della Global Alliance for Buildings and Construction (Alleanza globale per l'edilizia e le costruzioni), ospitata dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, durante la COP31 ad Antalya, in Turchia.

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Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore Delegato e Direttore Generale di DEWA , ha ricevuto il premio alla presenza di Sua Eccellenza Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministro dei Cambiamenti Climatici e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti, da Sua Eccellenza Hasan Suver, Vice Ministro dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e dei Cambiamenti Climatici della Repubblica di Turchia, in rappresentanza della Presidenza della COP31.

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 1.000 edifici provenienti da 99 Paesi, valutati da una giuria internazionale di esperti nominati dall'UNEP. Il premio riconosce l'eccellenza nella progettazione sostenibile, nella qualità dell'ambiente interno, nella selezione delle risorse e nelle prestazioni energetiche. Al Shera'a è stato selezionato per l'integrazione di tecnologie per edifici intelligenti, principi di progettazione sostenibile e soluzioni per l'energia pulita, che migliorano l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali.

Al Shera'a è dotato di un sistema cognitivo integrato che collega e coordina perfettamente tutti i sistemi operativi. Il sistema integra oltre 110.000 sensori intelligenti che monitorano i dati ambientali e operativi in tempo reale, oltre a più di 1.500 punti di accesso wireless e oltre 3.200 dispositivi di rete. Esso genera oltre 1,9 milioni di comandi di controllo automatizzati al giorno, migliorando l'integrazione operativa e l'efficienza.

Al Shera'a genera oltre 7.500 megawattora di energia rinnovabile all'anno grazie a pannelli solari fotovoltaici (PV) che coprono oltre 26.000 metri quadrati del tetto e delle facciate, consentendole di produrre più energia pulita di quanta ne consumi. I suoi sistemi fotovoltaici solari hanno una capacità installata complessiva di circa cinque megawatt (MW), distribuiti su due sistemi principali. Il primo comprende 251 pannelli fotovoltaici integrati nell'edificio che coprono circa 836 metri quadrati di superficie di facciata, con una capacità installata di 187 kilowatt (kW). Il secondo comprende circa 8.400 pannelli solari installati sul tetto, sulle alette della facciata, a livello del suolo e sulle strutture di ombreggiatura solare. I pannelli sul tetto coprono oltre 18.500 metri quadrati.

*Fonte: AETOSWire

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Mosaad Abdelrahman

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