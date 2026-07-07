Alpaca , un leader globale in API di infrastrutture di brokeraggio, ha annunciato oggi di aver completato il processo di richiesta di passporti per i propri servizi di investimento regolamentati e localizzati in 29 paesi del SEE (Spazio economico europeo) tramite il proprio hub SEE con sede in Spagna.

Il completamento del processo per ottenere il regime di passaporto SEE consente ad Alpaca di ampliare la base normativa istituita tramite il suo ente europeo, che è autorizzato e registrato presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Spagna in tutto lo spazio SEE ai sensi del Quadro di riferimento MiFID II. Assieme all’ente regolamentato di Alpaca nel Regno Unito, questo traguardo rafforza la capacità di Alpaca di sostenere le fintech, gli istituti finanziari e i partner aziendali nello sviluppo di prodotti di investimento regolamentati in Europa, raggiungendo un mercato di quasi 500 milioni di persone.

I paesi dotati di passaporto includono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Per le fintech e gli istituti finanziari in questi mercati, il completamento del processo di ottenimento del passaporto SEE significa ottenere l’accesso all’infrastruttura basata su API di Alpaca tramite un unico ente europeo autorizzato localmente. Le aziende che sviluppano prodotti di investimento nella regione possono lavorare con Alpaca per l’infrastruttura, la custodia di account e le capacità di negoziazione senza dover richiedere autorizzazioni separate in base al mercato.

“Il completamento del regime di passaporto SEE costituisce un importante passaggio nel rendere Alpaca un partner di infrastruttura davvero regionale in Europa”, ha affermato Karan Shanmugarajah, CEO di Alpaca Europe. “Le fintech e gli istituti finanzari possono accedere servizi di investimento regolamentati e localizzati tramite un unico ente europeo. Con l’integrazione di competenze normative locali e la tecnologia di Alpaca basata sulle API, stiamo semplificando ai partner le attività di sviluppo, lancio e distribuzione dei prodotti di investimento in tutta Europa."

Questo traguardo va ad aggiungersi all’espansione in Europa di Alpaca lo scorso anno, inclusa la sua acquisizione di WealthKernel e il lancio di Alpaca in Europa.

“ll nostro obiettivo è rendere l’infrastruttura di investimento regolamentata più accessibile, più facile da integrare e più scalabile su tutti i mercati", ha affermato Yoshi Yokokawa, amministratore delegato e cofondatore di Alpaca. "Questo traguardo riflette il nostro impegno nella creazione di un’infrastruttura sicura e localizzata per i nostri partner in tutta Europa. Grazie ai servizi di investimento di Alpaca, ora accessibili in tutto il SEE, insieme alle attività autorizzate di Alpaca nel Regno Unito e all’infrastruttura di intermediazione con sede negli Stati Uniti, dotata di tutte le licenze necessarie e in grado di gestire autonomamente la compensazione, offriamo alle fintech e agli istituti finanziari una base più solida per lanciare e ampliare prodotti di investimento transfrontalieri".

Informazioni su Alpaca

Alpaca è un broker-dealer con sistema di compensazione automatica e leader mondiale nelle API per le infrastrutture di intermediazione con sede negli USA che consente l’accesso a classi di asset tradizionali e on-chain. Oggi Alpaca offre supporto a oltre 10 milioni di account di brokeraggio di centinaia di fintech e istituti in oltre 40 paesi, supportati da oltre 320 milioni di dollari in finanziamenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito alpaca.markets .

Alpaca Europe è la denominazione commerciale di WealthKernel Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority con il numero di registrazione 723719.

WealthKernel Spain, A.V., S.L.U. è autorizzata e registrata dalla CNMV (No. 328), Madrid, Spagna.

I servizi di intermediazione di titoli vengono forniti da Alpaca Securities LLC (dba "Alpaca Clearing"), membro di FINRA / SIPC , una filiale completamente controllata di AlpacaDB, Inc. Technology e i servizi sono offerti da AlpacaDB, Inc.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi; per ulteriori informazioni, consultare la nostra libreria delle informative .

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Lavinia Chirico

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