AMINA Bank AG (“AMINA”), una banca specializzata in criptovalute dalla presenza globale autorizzata dall'Autorità di supervisione svizzera dei mercati finanziari (FINMA), è diventata oggi la prima banca regolamentata a integrare Mesh , la rete leader di pagamenti in criptovalute. L'integrazione inserisce la tecnologia di deposito verificata di Mesh direttamente nella piattaforma di online banking di AMINA. In tal mondo ai clienti è consentito di verificare la proprietà dei wallet e di depositare stablecoin e asset digitali in un unico flusso ottimizzato tra oltre 300 fornitori di wallet. Non è più necessario copiare manualmente indirizzi di wallet, passando tra strumenti esterni o completando la verifica in più passaggi solitamente richiesta dal processo.

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AMINA is the first regulated bank on Mesh.

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Azienda: Wachsman





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