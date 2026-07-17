Andersen Consulting annuncia la firma di un accordo di collaborazione con Smartbridge, azienda texana specializzata in tecnologia digitale e intelligenza artificiale, potenziando così le sue competenze in materia di dati e analisi, oltre a servizi di trasformazione digitale.

Fondata nel 2003, Smartbridge aiuta le organizzazioni ad accelerare la propria trasformazione digitale e modernizzare le operazioni attraverso servizi di innovazione digitale, AI, dati e analisi e modernizzazione delle applicazioni. L'azienda collabora con clienti nell'industria del petrolio e del gas, nel settore MedTech e nella ristorazione, offrendo una combinazione di servizi di consulenza e tecnologia per facilitare la trasformazione e la crescita aziendali. Utilizzando relazioni strategiche con fornitori di tecnologia leader nel settore, Smartbridge aiuta le organizzazioni a connettere dati, migliorare i processi decisionali e accelerare i risultati aziendali.

“Le organizzazioni di oggi intendono accelerare la propria trasformazione digitale e di intelligenza artificiale e cercano modi pratici per tradurre l'innovazione in valore commerciale misurabile”, ha dichiarato Sri Raju, AD di Smartbridge. “Il nostro team è impegnato ad assistere i clienti a modernizzarsi e acquisire le competenze necessarie per offrire un'esperienza eccezionale ai loro clienti e creare crescita finanziaria per i loro azionisti. Attraverso la nostra collaborazione con Andersen Consulting, ampliamo e approfondiamo le nostre competenze, permettendo a Smartbridge di fornire servizi integrati e completi per i nostri clienti, molti dei quali operano a livello mondiale”.

“Smartbridge è sempre stata impegnata ad assistere i clienti nella risoluzione di complesse sfide operative con soluzioni pratiche e scalabili, promuovendo l'adozione di strategie che producono risultati concreti”, ha spiegato Steve Senterfit, presidente di Smartbridge. “Questa collaborazione approfondisce l'intensità della nostra vocazione, dando ai nostri clienti accesso a capacità più ampie mentre scalano la propria attività”.

“La trasformazione tecnologica è più efficiente con l'allineamento di innovazione, dati ed esecuzione”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e AD di Andersen. “Smartbridge offre un approccio pratico all'aiutare le organizzazioni a modernizzare le funzioni critiche, applicare tecnologie emergenti e accelerare le prestazioni aziendali”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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