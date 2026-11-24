Authentic Brands Group (Authentic), piattaforma globale di lifestyle e intrattenimento, e <Genesys> , una piattaforma commerciale basata sull'IA, oggi hanno annunciato una partnership strategica a supporto dei partner operativi partecipanti del marchi di Authentic per un'integrazione fluida nei marketplace digitali.

"Noi di Authentic stiamo realizzando un ecosistema connesso di marketplace e provider di servizi per velocizzare la crescita a livello dell'intero portafoglio e della rete dei nostri partner globali", è il commento di Tim Derner, responsabile globale dei marketplace presso Authentic. "Solitamente il debutto in nuovi marketplace richiede integrazioni separate".

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