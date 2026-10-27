Avis ha annunciato l'espansione di Avis First agli aeroporti di Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle, portando il suo servizio di autonoleggio premium in più di 30 aeroporti e città del Nordamerica e dell'Europa.

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Avis announced the expansion of Avis First to London Heathrow and Paris Charles de Gaulle airports, bringing its premium car rental service to more than 30 airport and city locations across North America and Europe.

Disponibile esclusivamente tramite l'app mobile di Avis, Avis First rende il viaggio più facile ed efficiente dall'inizio alla fine, offrendo la consegna e la restituzione del veicolo coordinate e l'assistenza con concierge per tutta la durata del noleggio. L'esperienza senza difficoltà è stata ben accolta dai clienti, come evidenziato dagli elevati tassi di prenotazioni ripetute e i solidi riscontri di soddisfazione dei clienti.

“La prima classe non dovrebbe finire all'imbarco”, ha dichiarato Brian Choi, AD di Avis Budget Group. “Con Avis First, il veicolo viene consegnato al cliente, tutti i dettagli vengono gestiti dal concierge e il cliente può continuare il proprio viaggio. Portare questa esperienza negli aeroporti di Heathrow e Charles de Gaulle è una fase ulteriore che ridefinisce ciò che i clienti possono aspettarsi da un noleggio di fascia alta”.

All'arrivo, un membro del servizio concierge di Avis First consegna il veicolo direttamente ai viaggiatori. Il veicolo viene preparato prima dell'arrivo, con la temperatura dell'abitacolo impostata per garantire il comfort, mentre il concierge offre assistenza con i bagagli e aiuta a connettere il telefono del cliente prima di mettersi in viaggio. Alla partenza, i clienti restituiscono il veicolo al concierge al punto di consegna e si dirigono direttamente al terminal. I clienti pagano solo per il carburante che usano, ai costi dei fornitori locali, senza bisogno di riempire il serbatoio prima di restituire il veicolo.

Fin dal lancio negli Stati Uniti nel luglio 2025, Avis First si è estesa in Europa, portando il servizio agli aeroporti di Ginevra, Roma e Zurigo. L'aggiunta degli Aeroporti di Heathrow e Charles de Gaulle amplia una rete di aeroporti europei che comprende anche Monaco, Barcellona, Spagna e Porto, in Portogallo.

“Avis sta dando ai viaggiatori più tempo per esplorare l'Europa, eliminando gli intoppi tra l'atterraggio e la partenza su strada e tra la riconsegna del veicolo e l'imbarco”, ha dichiarato Anna Pawlak-Kuliga, Presidente di International at Avis Budget Group. “Continuiamo a cercare le opportunità per estenderci adeguatamente nei mercati europei offrendo l'esperienza unica di Avis First a più viaggiatori in tutto il mondo”.

L'esperienza Avis First comprende:

Consegna e restituzione del veicolo: coordinamento della consegna all'arrivo e della restituzione alla partenza.

coordinamento della consegna all'arrivo e della restituzione alla partenza. Veicoli di alta gamma: una selezione curata di veicoli dell'anno di produzione corrente a basso consumo.

una selezione curata di veicoli dell'anno di produzione corrente a basso consumo. Servizio personale dedicato: assistenza concierge per l'intera durata del noleggio.

assistenza concierge per l'intera durata del noleggio. Comodità basata sull'applicazione: prenotazione e coordinamento tramite l'applicazione mobile Avis.

Avis prevede di continuare l'espansione di Avis First in altri aeroporti internazionali e nei mercati metropolitani del Nordamerica, dell'Europa e dell'Australasia.

Per maggiori informazioni su Avis First e sulle sedi disponibili, visitare avis.com/avisfirst .

INFORMAZIONI SU AVIS BUDGET GROUP

Siamo uno dei principali fornitori globali di soluzioni di mobilità attraverso i nostri tre marchi più riconosciuti, Avis, Budget e Zipcar, oltre ad altri marchi, ben noti nei rispettivi mercati. Concediamo in licenza l'utilizzo dei marchi Avis, Budget, Zipcar e altri marchi di fabbrica a licenziatari in aree nelle quali non operiamo direttamente. Noi e i nostri licenziatari gestiamo i nostri marchi in circa 180 Paesi di tutto il mondo. I nostri marchi e le nostre soluzioni di mobilità vantano una presenza globale estesa, con circa 10.000 agenzie di autonoleggio situate in tutto il mondo. La maggior parte delle nostre attività di autonoleggio si trova in Nordamerica, Europa e Australasia. La nostra sede centrale si trova a Parsippany, N.J. Per maggiori informazioni, visitare avisbudgetgroup.com .

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