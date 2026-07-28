CSEM , il centro di innovazione tecnologica con sede in Svizzera, e B-Secur, un leader nella tecnologia avanzata della biosensibilità, oggi hanno annunciato una collaborazione per portare la funzionalità di monitoraggio cardiaco clinicamente convalidata nei dispositivi indossabili sanitari.

La collaborazione abbina gli oltre 25 anni di eccellenza di CSEM nel monitoraggio dei segni vitali basato sulla PPG e gli algoritmi e le analisi multipli di ECG approvati dall'FDA di B-Secur, offrendo ai produttori di dispositivi e alle aziende di dispositivi sanitari digitali un percorso per l'integrazione più accurata, il monitoraggio cardiaco pronto per il mercato nei loro prodotti, per applicazioni che comprendono il monitoraggio dei pazienti da remoto, la salute cardiovascolare e la gestione delle malattie croniche.

“Unendo le competenze di CSEM nel monitoraggio dei parametri vitali a base di fotopletismografia e le analisi ecocardiografiche di B-Secur, stiamo realizzando una nuova classe di soluzioni di rilevamento multimodali che forniscono informazioni clinicamente rilevanti.

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