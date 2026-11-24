Barnes Aerospace, un fornitore globale di soluzioni per ingegneria, produzione e riparazione di componenti per il settore aerospaziale, oggi ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisto di JJ Churchill (Holdings) Limited (“JJ Churchill”), azienda britannica di ingegneria di precisione e produzione specializzata in componenti aerodinamici ad alte prestazioni per turbine e compressori, tra cui pale, alette e alette di guida degli ugelli. L'azienda rifornisce i produttori di apparecchiature originali (“OEM”) nei mercati delle turbine a gas aerospaziali e industriali. Barnes Aerospace rileva JJ Churchill da Tinicum, L.P. e dai suoi partner, la famiglia Churchill e l'amministrazione.

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Natalie Wills

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