Blue Yonder , l'azienda di AI per le catene di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Salil Joshi a Amministratore delegato ad interim. Recentemente Joshi ha ricoperto l'incarico di Direttore tecnologico di Blue Yonder, nel quale ha guidato la visione tecnologica e la strategia di crescita dell'azienda nella catena di fornitura digitale.

Joshi subentra a Duncan Angove, che lascerà l'incarico di AD dopo quattro anni alla direzione dell'azienda. Il CdA di Blue Yonder apprezza il contributo all'azienda da parte di Angove.

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