Brenus Pharma oggi ha annunciato un'estensione di 11 milioni di euro (12,6 milioni di dollari) del suo round di finanziamento di Serie A, portando a 38 milioni di euro (43,5 milioni di dollari) il capitale totale raccolto fin dall'inizio. Questo finanziamento riflette la forte esecuzione attraverso tappe fondamentali in ambito clinico, normativo e di sviluppo commerciale, riducendo i rischi legati al STC-1010 (NCT06934538) : la principale immunoterapia in vivo in fase clinica contro il carcinoma colorettale metastatico con stabilità dei microsatelliti (MSS), posizionando al contempo la piattaforma proprietaria dell'azienda per l'espansione su diversi asset.

Il round è stato supportato da una forte partecipazione successiva da parte di investitori esistenti, tra cui Angelor , UI Investissement (gestore di FRAI ), Crédit Agricole ( CACE Création , CACF Capital Innovation ), Noshaq , Orsa (ex Investsud), BIO JAG e Bpifrance (attraverso finanziamenti non-diluitivi).

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