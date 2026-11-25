BTS , azienda di telecomunicazioni e tecnologia di portata globale, e Veridas , azienda leader nella verifica e nell'autenticazione biometrica dell'identità digitale, hanno annunciato una collaborazione globale per ampliare le capacità di verifica e autenticazione dell'identità e di prevenzione delle frodi in tutta Europa, in America Latina e in Nordamerica.

Secondo i termini della partnership, BTS potrà introdurre, commercializzare e integrare le tecnologie di verifica dell'identità di Veridas nelle proprie offerte ai clienti, mentre Veridas integrerà i servizi di autenticazione di BTS nelle proprie soluzioni.

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Paula Ruiz, pruiz@bts.io , 34657556310





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