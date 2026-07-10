Capvidia , lo specialista del software Model-Based Definition (MBD) e Model-Based Enterprise (MBE) e dell'interoperabilità CAD, oggi ha annunciato il rilascio di Capvidia 2026 R1, la versione più recente del suo portafoglio di soluzioni dedicati a produttori, OEM, fornitori e organizzazioni di controllo qualità.

Capvidia 2026 R1, che ha richiesto oltre 5.600 ore di sviluppo, propone un insieme di oltre 400 nuove funzionalità, miglioramenti, cambiamenti richiesti dai clienti e correzioni di bug in tutto il portafoglio di prodotti targati Capvidia.

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