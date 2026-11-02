Il Car Connectivity Consortium ® (CCC), l'organizzazione globale che porta avanti la connettività tra veicoli e dispositivi, oggi ha evidenziato la sua crescente attività nei mercati dei veicoli a due ruote e della micromobilità in vista dell'EICMA 2026 che si svolgerà a Milano. Attraverso il suo Light Motor & Mobility Task Group (LMTG), CCC sta riunendo le aziende membro per affrontare le particolari esigenze digitali di accesso di questi mercati e identificare opportunità per portare avanti la standardizzazione e l'interoperabilità.

Tra i punti salienti delle attività del CCC sui veicoli a due ruote e sulla micromobilità:

affrontare le esigenze di accesso digitale dei veicoli a due ruote: l'LMTG sta esaminando i requisiti nei motocicli, nei ciclomotori, nelle e-bike e in altri veicoli a due e tre ruote.

l'LMTG sta esaminando i requisiti nei motocicli, nei ciclomotori, nelle e-bike e in altri veicoli a due e tre ruote. Esplorazione di nuove applicazioni per la tecnologia digitale fondamentale: le discussioni dei membri comprendono accesso e avviamento, accesso ai componenti dei veicoli e condivisione della chiave digitale.

le discussioni dei membri comprendono accesso e avviamento, accesso ai componenti dei veicoli e condivisione della chiave digitale. promozione della partecipazione più ampia del settore: il CCC coinvolgerà i produttori e le aziende tecnologiche all'EICMA 2026 per presentare le attività del LMTG e incoraggiare la partecipazione di un maggior numero di organizzazioni.

L'accesso digitale si amplia in un mercato della mobilità in crescita

I mercati dei veicoli a due ruote e della micromobilità stanno assistendo all'aumento della domanda di esperienze connesse. Secondo le stime di McKinsey & Company , il mercato della micromobilità globale potrebbe raggiungere un giro di affari da 340 miliardi di dollari entro il 2030, in aumento rispetto ai circa 160 miliardi di dollari registrati nel 2022. Separatamente, MarketsandMarkets prevede che il mercato globale delle moto connesse crescerà da 520 milioni di dollari nel 2026 a 3,3 miliardi di dollari entro il 2033, sottolineando il mercato in espansione per le tecnologie dei veicoli a due ruote connessi.

Gli smartphone e la tecnologia dei dispositivi indossabili sono essenziali per come i consumatori gestiscono le attività giornaliere, dai pagamenti all'accesso ai servizi. Poiché tali aspettative si estendono oltre i veicoli dei passeggeri, il mercato dei veicoli a due ruote presenta nuove opportunità di accesso digitale comodo e sicuro in vari tipi di veicoli.

A differenza delle automobili, i veicoli a due ruote variano notevolmente nei modelli, nelle limitazioni di costi e forme e nei requisiti di accesso. Questo crea sfide notevoli per garantire esperienze di accesso digitale in vari tipi di veicoli.

Esplorazione dell'accesso digitale per i veicoli a due ruote

Le aziende membro del CCC che partecipano al LMTG esplorano le potenziali applicazioni per la tecnologia della chiave digitale nel mercato dei veicoli a due ruote e della micromobilità. Tra le aree che stanno esplorando le aziende membro del CCC:

Accesso e avviamento del veicolo: come i dispositivi mobili possono supportare l'accesso e l'operazione dei veicoli a due ruote.

come i dispositivi mobili possono supportare l'accesso e l'operazione dei veicoli a due ruote. Accesso ai componenti dei veicoli : opportunità per estendere l'accesso digitale oltre il tradizionale ingresso nel veicolo.

: opportunità per estendere l'accesso digitale oltre il tradizionale ingresso nel veicolo. Condivisione della chiave digitale: come i proprietari di veicoli possono condividere l'accesso con gli utenti autorizzati.

come i proprietari di veicoli possono condividere l'accesso con gli utenti autorizzati. Presenza globale sul mercato: utilizzando una varietà di tecnologie per consentire le funzionalità fondamentali della chiave digitale nella gamma più ampia possibile di veicoli e dispositivi, dal mercato di massa alle fasce premium.

Il CCC riunisce oltre 300 aziende membro, da produttori automobilistici e di dispositivi a fornitori di chip e di sicurezza. Attraverso LMTG, il CCC sta ampliando ulteriormente quell'approccio collaborativo nel mercato dei veicoli a due ruote e della micromobilità, con l'obiettivo di attrarre la partecipazione di un maggior numero di produttori di motocicli e di altre aziende del settore della mobilità.

Il CCC all'EICMA 2026

I veterani del team del CCC saranno presenti all'EICMA 2026, dal 5 all'8 novembre a Milano, e incontreranno i membri del CCC e le aziende dell'ecosistema globale dei veicoli a due ruote per parlare delle attività in corso attraverso il LMTG e le opportunità per partecipare.

Come evento leader a livello mondiale nel settore dei motocicli e delle due ruote, l'EICMA offre al CCC un'occasione favorevole per interagire direttamente con il settore, mentre amplia la sua attività in questo mercato.

I produttori di veicoli a due ruote e le aziende tecnologiche interessate a saperne di più sulle attività del CCC o a connettersi con il suo team dirigente all'EICMA possono visitare la pagina degli eventi CCC EICMA 2026 .

Per maggiori informazioni sul CCC e sulle sue iniziative, visitare http://www.carconnectivity.org/ .

Informazioni sul Car Connectivity Consortium

l Car Connectivity Consortium ® (CCC) è un’organizzazione intersettoriale operante nel settore consumer e impegnata a definire come i veicoli interagiscono con i dispositivi e con il mondo per offrire un’esperienza d’uso integrata e sicura. Il CCC standardizza l’ecosistema della connettività tra veicoli e dispositivi, riunendo case automobilistiche, produttori di dispositivi, fornitori automotive, produttori di chip e imprese che creano soluzioni per la sicurezza per sviluppare tecnologie che danno priorità alla praticità, sicurezza e protezione della privacy.

Con oltre 300 aziende associate, il CCC svolge un ruolo di primo piano nel portare avanti la connettività smartphone-veicolo e plasmare il futuro dell’accesso digitale affidabile ai veicoli. Fanno parte del consiglio di amministrazione rappresentanti Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic Automotive Systems, Samsung, Thales e Xiaomi. Per maggiori informazioni visitare www.carconnectivity.org .

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Ally Hodapp

INK Communications per CCC

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