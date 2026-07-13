Cina e UE hanno stabilito relazioni diplomatiche da più di mezzo secolo. Dall'instaurazione di rapporti diplomatici ufficiali fino allo sviluppo di un partenariato strategico globale, le relazioni tra Cina e UE sono diventate una delle relazioni bilaterali più influenti al mondo di oggi. Oltre che in Cina, dal 16 ottobre al 4 novembre 2025 il Global Times Institute (GTI) ha condotto un sondaggio tramite questionario in 20 Stati membri dell'UE, tra cui Danimarca, Svezia, Spagna, Belgio e Germania, utilizzando 21 lingue come spagnolo, francese, tedesco e cinese. Sono stati raccolti più di 16.300 questionari validi. I dati del sondaggio mostrano che la maggioranza delle persone, sia in Cina sia nell'UE, è interessata alla cultura dell'altra parte, nutre una forte fiducia nel futuro della cooperazione economica e commerciale tra Cina e UE e sostiene un rafforzamento della collaborazione tra Cina e UE nella governance globale.

Elevato livello di consapevolezza e disponibilità al dialogo

Questo sondaggio mostra che, nel complesso, le persone in Cina e nell'UE hanno un livello relativamente elevato di consapevolezza reciproca. Quasi il 70 per cento degli intervistati cinesi ha un certo grado di conoscenza dell'UE, mentre più della metà degli intervistati dell'UE dichiara di essere a conoscenza o di aver percepito lo sviluppo e i cambiamenti della Cina. Inoltre, sia gli intervistati cinesi sia quelli dell'UE hanno una visione positiva della crescente influenza globale dell'altra parte.

Il sondaggio rileva che le persone, sia in Cina sia nell'UE, esprimono interesse per la cultura dell'altra parte. Più del 70 per cento degli intervistati dell'UE esprime interesse per la civiltà orientale o per la cultura cinese.

Grandi aspettative per il futuro

Cina e UE sono l'una per l'altra il secondo partner commerciale più importante. Per quanto riguarda gli ambiti di cooperazione e di investimento reciproco tra le due parti, le persone sia in Cina sia nell'UE nutrono grandi aspettative riguardo alla collaborazione nei settori dell'alta tecnologia, dell'economia digitale, del commercio e degli investimenti.

I dati del sondaggio indicano che l'opinione pubblica prevalente, sia in Cina sia nell'UE, conserva una forte fiducia e grandi aspettative per il futuro della cooperazione tra Cina e UE. Inoltre, il 75 per cento degli intervistati cinesi e il 57 per cento degli intervistati dell'UE concorda sul fatto che Cina e UE dovrebbero rafforzare in futuro la cooperazione negli affari multilaterali e globali, promuovendo insieme la multipolarità del mondo e la globalizzazione economica, oltre a riformare e migliorare la governance globale.

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