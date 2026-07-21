Il Fulham Football Club è orgoglioso di annunciare che ClickHouse, azienda tecnologica globale specializzata in analisi in tempo reale, infrastrutture di dati e applicazioni di intelligenza artificiale, è il suo nuovo Partner principale e Sponsor sul davanti delle maglie della Men's First Team.

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ClickHouse announced as Principal Partner and Front of Shirt Sponsor of Fulham Football Club

Con questa collaborazione pluriennale il logo di ClickHouse figurerà in posizione d'onore sulla parte anteriore dei kit da casa, da trasferta e terzi della Prima Squadra maschile del Fulham. ClickHouse apparirà anche allo stadio di Craven Cottage, sui canali digitali del Club, sulle segnaletiche nei giorni delle partite e in una serie di esperienze rivolte ai tifosi per tutta la durata della partnership. Il kit da casa del Fulham FC verrà presentato giovedì 23 luglio 2026: da non perdere gli aggiornamenti sulla pagina Instagram della squadra .

La nostra collaborazione riflette la continua attenzione del Fulham sull'innovazione, sulle prestazioni e sulla realizzazione di esperienze coinvolgenti per i tifosi, sia a Craven Cottage che in tutte le piattaforme digitali della squadra. ClickHouse non solo aiuterà l'AS a modernizzare le sue operazioni, ma insieme cercheremo di aiutare le nostre comunità ad apprendere il futuro della tecnologia e a creare opportunità per sviluppare in modo pratico le loro competenze, attraverso i dati e l'intelligenza artificiale.

ClickHouse è un database open-source realizzato per la velocità. Quando si cerca qualcosa online e si ottiene subito una risposta, probabilmente c'è ClickHouse che lavora dietro le scene. Gli sviluppatori e le aziende di tutto il mondo, tra cui Meta, OpenAI, Sony, Tesla e Visa utilizzano e contribuiscono a ClickHouse, rendendola un progetto open-source realmente globale. Con la crescente diffusione dell'AI, ClickHouse è emersa come il database preferito, perché per poter fornire risultati accurati l'AI necessita di contesto in tempo reale.

Jon Don-Carolis, Direttore finanziario del Fulham Football Club, ha così commentato:

“Siamo lieti di accogliere ClickHouse come Principal Partner e Front of Shirt Sponsor della Prima Squadra maschile. ClickHouse è una società tecnologica ambiziosa e in rapida crescita: mentre il Fulham continua a investire nel suo futuro a lungo termine, sia sul campo che fuori, questa collaborazione riflette il nostro impegno comune nell'innovazione, nel progresso e nella creazione di connessioni significative con i tifosi di tutto il mondo”.

Aaron Katz, AD di ClickHouse, ha dichiarato:

“ClickHouse è entusiasta di annunciare la sua partnership strategica con il Fulham Football Club. Le due società sono legate da valori comuni quali alte prestazioni, ambizione ed eccellenza. La velocità è un elemento fondamentale per entrambe: le decisioni prese in frazioni di secondi in campo non sono molto diverse dalle decisioni prese in millisecondi dal nostro database in ogni momento, al servizio delle aziende più importanti al mondo. È questa base comune che ci ha convinti a stringere questa collaborazione. Siamo entusiasti di supportare le ambizioni del Fulham nella Premier League, sul campo e non solo”.

Il Fulham Football Club e ClickHouse collaboreranno per tutta la durata della partnership per garantire attivazioni che celebrano innovazioni, performance e il potere delle informazioni in tempo reale, creando esperienze coinvolgenti per i tifosi a Craven Cottage, su canali digitali e nella community del Fulham in generale.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un database colonnare veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale su larga scala. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente informazioni a partire da enormi volumi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Tra i clienti di ClickHouse: Meta, OpenAI, Sony, Tesla e Visa. ClickHouse aiuta i team a fornire informazioni e promuovere decisioni più intelligenti grazie a una piattaforma dati scalabile, efficiente e moderna. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com .

Informazioni su Fulham Football Club:

Il Fulham Football Club fu fondato nel 1879 come squadra di ragazzi della parrocchia locale, Fulham St Andrew’s. L'associazione calcistica professionistica più antica di Londra, il Fulham FC ha una lunga e vivace storia che abbraccia quasi 150 anni, ed è giustamente considerata la prima associazione calcistica di Londra con il suo stadio, il Craven Cottage, che ospita partite dal 1896, ovvero da 130 anni.

Promossa in Premier League per la prima volta nel 2001, la squadra maschile è rimasta nella serie A inglese fino al 2013. Il Fulham FC ha arrivata in finale nella prima edizione dell'Europa League nel 2010, perdendo contro Atletico Madrid 2-1 ai tempi supplementari. I recenti successi della squadra maschile comprendono la promozione in Premier League grazie alla vittoria nelle finali dei play-off della Championship nel 2018 e 2020. Vincendo la Championship nel 2022, il Club ha inoltre ottenuto la promozione in Premier League.

Shahid Khan, Presidente del Fulham FC e proprietario del Jacksonville Jaguars della National Football League, ha acquistato la squadra nel 2013. La visione del Presidente per il New Riverside Stand ha assicurato il futuro del Club a Craven Cottage e aumentato la capacità dello stadio a oltre 28.000 posti, con la tribuna che offre una gamma di servizi di ospitalità eccezionali. Inoltre, lo sviluppo del Fulham Pier offre una destinazione di livello mondiale sulle rive del Tamigi da sfruttare tutto l'anno.

Men’s First Team:

la scorsa stagione, la prima squadra maschile del Fulham FC ha finito in 11a posizione nella Premier League, raggiungendo i quarti di finale della League Cup. Nel 2026/27, la squadra verrà guidata da Álvaro Arbeloa, il nuovo allenatore capo della squadra a partire dal 7 luglio 2026. La prima partita della nuova stagione 2026/27 della Premier League si giocherà in casa (Craven Cottage) contro il Chelsea il 24 agosto 2026.

Women’s First Team:

la prima squadra femminile del Fulham FC ha completato la stagione 2025/26 nella quarta serie della FA Women’s National League Division One South-East conquistando il titolo di campionesse e rimanendo imbattute per tutta la stagione. Un trionfo che ha segnato due intere stagioni di vittorie consecutive nel campionato. L'allenatore capo, Steve Jaye e la sua squadra competeranno nella terza serie della FA Women’s National League Southern Premier Division nel 2026/27.

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Fulham

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