Compvide, Inc., il pioniere biotech dell'intelligence dei complementi funzionali tramite la diagnostica innovativa e il monitoraggio della risposta immunitaria, oggi ha dato il via a una collaborazione strategica con OpZira, Inc. per supportare la crescita continuativa dell'azienda e velocizzare lo sviluppo di CIMED, la sua piattaforma proprietaria.

"Grazie a questa collaborazione, OpZira sarà in grado di proporre un supporto operativo completo per le attività cliniche, di assistenza clienti, finanziarie, produttive, marketing, qualitative e normative", è il commento di Clark Tedford, Ph.D., presidente e CEO di OpZira, Inc. "Utilizzando la consolidata infrastruttura operativa e competenza di OpZira, Compvide può continuare a concentrarsi sull'innovazione scientifica e al contempo ampliare le proprie capacità nella diagnostica focalizzata sui complementi e nella medicina traslazionale".

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