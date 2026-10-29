CSC , una società di registrazione di domini di classe enterprise e leader mondiale nella mitigazione di minacce a marchi, domini e DNS (Domain Name System) e delle frodi informatiche, ha annunciato oggi che la sua soluzione Subdomain Monitoring ha ottenuto il massimo riconoscimento nella categoria Most Innovative DNS Security ai premi Top InfoSec Innovator Awards 2026 di Cyber Defense Magazine.

CSC ha introdotto Subdomain Monitoring in seguito all' analisi di quasi mezzo milione di record DNS e dopo aver rilevato che numerose aziende erano esposte ad appropriazioni di sottodomini dovute a record DNS orfani. La soluzione di CSC aiuta le aziende a ridurre il rischio e a proteggere i loro ecosistemi online.

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