Cyclic Materials , l'azienda di riciclaggio di terre rare che crea una catena di fornitura circolare per le terre rare e i materiali critici, oggi ha annunciato la nomina di Tomasz Poznar, Ph.D., a Direttore commerciale. La nomina rafforza il team dirigente di Cyclic Materials, mentre l'azienda accelera l'espansione commerciale in Nordamerica, Europa e Asia.

Ultimamente, Poznar ha ricoperto l'incarico di Direttore commerciale presso Ascend Elements, dove ha guidato la strategia commerciale globale dell'azienda, le collaborazioni strategiche e lo sviluppo dell'attività.

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Cyclic Materials - Contatto per i media

Phil Sgro

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