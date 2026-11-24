Dietro a ogni straordinaria esperienza clienti c'è una persona che sceglie di servire, coinvolgersi e fare la differenza. Da oltre sessant'anni, Mary Kay dà potere alle donne per fare esattamente questo, creando opportunità imprenditoriali, creando al contempo rapporti significativi con clienti e comunità in tutto il mondo. Questa Women's Entrepreneurship Week, la settimana dedicata all'imprenditoria femminile, la società celebra l'impatto delle imprenditrici la cui dedizione continua a definire sia l'esperienza dei clienti che il futuro dell'attività.

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This year, Mary Kay earned the No. 4 spot on Forbes 2027 Best Customer Service list, one of the nation's most comprehensive measures of customer satisfaction based on millions of consumer ratings. Earning a place among the top five for the second consecutive year reflects the trust our customers place in us and the extraordinary dedication of Independent Beauty Consultants who deliver personalized service and meaningful connections every day. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Riflettendo sulla Women's Entrepreneurship Day e sulla Entrepreneurship Week 2026, Tara Eustace , Direttrice delle opportunità e delle vendite di Mary Kay Inc., ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“La Global Entrepreneurship Week (Settimana globale dell'imprenditoria) e la Women's Entrepreneurship Day (Giornata mondiale dell'imprenditoria femminile) sono tappe importanti per il riconoscimento a livello mondiale di qualcosa che è sempre stata al centro di Mary Kay e che onoriamo e celebriamo ogni giorno: il potere dell'imprenditoria di creare opportunità, realizzare sicurezza e rafforzare le comunità. Ogni giorno, milioni di interazioni con i clienti in tutto il mondo iniziano con qualcosa di semplice ma potente, una persona che ne aiuta un'altra a sentirsi vista, apprezzata e sostenuta. In Mary Kay, crediamo che dare potere agli imprenditori significhi investire continuamente negli strumenti, nelle esperienze e nelle opportunità che aiutano le donne ad avere successo in un'economia che cambia.

Ecco solo alcuni esempi di come sosteniamo questa missione oggi:

Eccellenza nell'esperienza del cliente

Quest'anno, Mary Kay si è classificata al 4° posto nella classifica Forbes 2027 Best Customer Service 1 , una delle misure più complete di soddisfazione del cliente del Paese, basata sulle valutazioni di milioni di consumatori. Assicurarsi un posto tra i primi cinque per il secondo anno consecutivo riflette la fiducia che i nostri clienti ripongono nella nostra azienda e nella straordinaria dedizione delle Independent Beauty Consultants che ogni giorno forniscono un servizio personalizzato e un notevole impegno.

Per saperne di più: Edward Jones, UPS Store, Buc-ee’s e Mary Kay in cima al nostro elenco per il miglior servizio clienti

Innovazione digitale

Il futuro dell'imprenditoria è sempre più digitale e siamo impegnati ad aiutare le donne a prosperare in questo ambiente. Dalle risorse digitali e di commercio sociale agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale come il Foundation Finder di Mary Kay , prepariamo le Independent Beauty Consultants con tecnologia innovativa che li aiuta a creare esperienze clienti personalizzate, facendo crescere al contempo la propria attività in modi nuovi e flessibili.

Connessione umana su vasta scala

Quest'anno, abbiamo lanciato Beauty Is More Beautiful Shared™ in 40 mercati in tutto il mondo, la nostra campagna pubblicitaria globale più grande di sempre. La campagna celebra la forza delle relazioni, dei mentori e della comunità, valori che hanno definito l'esperienza di Mary Kay per oltre sessant'anni e che rimangono tuttora al centro del successo imprenditoriale.

Leadership e fiducia nel settore

La fiducia che i clienti ripongono nel nostro marchio è riflessa nel riconoscimento di Mary Kay come marchio n. 1 al mondo nella vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e dei cosmetici colorati da parte di Euromonitor International per quattro anni consecutivi 2 . Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno costante nella qualità, nell'innovazione e nella fornitura di prodotti ed esperienze che si guadagnano la fedeltà dei clienti.

Opportunità per le donne di tutto il mondo

Da oltre 60 anni, Mary Kay ha promosso un modello imprenditoriale che consente alle donne di definire il successo secondo i propri criteri. Oggi, quella opportunità è disponibile in 40 mercati di tutto il mondo e aiuta le donne a sviluppare la propria attività nella misura che scelgono, a sviluppare competenze imprenditoriali, a creare opportunità economiche e ad avere un impatto significativo nelle proprie comunità.

La Women's Entrepreneurship Day è un forte richiamo al fatto che quando le donne hanno accesso alle opportunità, ne traggono vantaggio intere comunità. Mentre guardiamo al futuro, Mary Kay rimane impegnata a dare potere alle donne mettendo a loro disposizione le risorse, la tecnologia, l'istruzione e il sostegno di cui hanno bisogno non solo per gestire il futuro dell'imprenditoria, ma anche per aiutare a definirlo. Perché quando le donne hanno successo, l'impatto si estende molto al di là di una sola attività, creando cambiamenti duraturi per le famiglie, le comunità e le economie in tutto il mondo”.

La classifica annuale Forbes , sviluppata in collaborazione con la società di informazioni sui clienti HundredX, si basa su milioni di classifiche di consumatori raccolte nell'arco di un anno e riconosce le organizzazioni che dimostrano costantemente eccellenza nella soddisfazione dei clienti, nella reattività, nella fiducia e nel servizio. Mary Kay si è posizionata al 4° posto tra migliaia di marchi valutati in tutti i settori.

Sapevate che:

il fatturato delle vendite dirette ha raggiunto i 167,3 miliardi di dollari in vendite al dettaglio a livello globale nel 2025.

Quasi 99 milioni di persone in tutto il mondo lavorano come rappresentanti commerciali indipendenti, circa sette su dieci dei quali sono donne.

Gli Stati Uniti sono ancora il più grande mercato mondiale di vendite dirette, con un fatturato di 34,2 miliardi di dollari, circa un quinto delle vendite globali. 3

Profilo di Mary Kay

Da più di 60 anni, Mary Kay sostiene generazioni di donne in tutto il mondo per scoprire insieme la bellezza, definire un futuro significativo e trovare una comunità di donne che si celebrano a vicenda. Fondata da Mary Kay Ash nel 1963, la società internazionale di bellezza connette le donne in 40 mercati attraverso prodotti innovativi per la cura della pelle, cosmetici colorati, profumi e prodotti per il benessere. Mary Kay trasforma l'obiettivo in azione promuovendo cause a sostegno di donne e famiglie, investendo nell'innovazione scientifica e lavorando per un futuro più sostenibile. Al centro di Mary Kay c'è la passione per l'arricchimento della vita delle donne e la creazione di opportunità per permettere alle donne di prosperare insieme. Per maggiori informazioni, visitare marykayglobal.com . Venite a trovarci su Facebook , Instagram e LinkedIn .

______________________________ 1 Alan Schwarz, 1 ottobre 2026. Forbes - Best Customer Service 2027 . 2 “Source Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2026 Edition, Value Sales at RSP, 2025 Data” 3 Fonte: World Federation of Direct Selling Associations. Novembre 2026. Global Direct Selling Sales Rise to $167.3 Billion in 2025, Surpassing Pre-Pandemic Levels .

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