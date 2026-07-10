Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente del Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai, ha annunciato la costituzione di "DEWA International", una controllata interamente indipendente della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). La società mira a sviluppare progetti nel settore dell'energia convenzionale e pulita in tutto il mondo e a esportare il modello di successo di Dubai in materia di infrastrutture energetiche e idriche verso i mercati globali.

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DEWA International launched as a wholly owned independent subsidiary of DEWA to develop global energy and water projects (Photo: AETOSWire)

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha dichiarato: "Grazie alla visione e alle direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti nonché Governatore di Dubai, Dubai è diventata un modello globale di successo e di sviluppo accelerato. Grazie alle sue infrastrutture di livello mondiale, in particolare nei settori energetico e idrico, Dubai si è affermata saldamente come punto di riferimento internazionale di primo piano. Il lancio di DEWA International segna un passo strategico verso l'estensione di questo modello di successo ai mercati globali e verso l'ulteriore rafforzamento della posizione di Dubai come fonte di conoscenza e competenza nei settori energetico, idrico, della sostenibilità e della trasformazione digitale".

Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore delegato e Direttore generale della DEWA, ha dichiarato: "In sostanza, la DEWA incarna gli straordinari successi di Dubai. Ispirato dalla visione e dalle direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti nonché Governatore di Dubai, l'emirato è diventato un polo globale di primo piano per la finanza, il commercio e l’innovazione, nonché un modello di sviluppo sostenibile e di attrazione degli investimenti. Per decenni, la DEWA ha alimentato lo straordinario ascesa di Dubai, non solo grazie all'ambizione, ma anche attraverso prestazioni ed efficienza ai massimi livelli. Oggi occupiamo il primo posto a livello mondiale in 13 indicatori chiave di prestazione dei servizi pubblici e in due benchmark regionali nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione e assistenza clienti. La nostra solidità finanziaria ci garantisce una reale libertà strategica: una crescita sostenuta dei ricavi, margini elevati e una notevole capacità di investimento. Nel 2025, la DEWA ha registrato ricavi senza precedenti pari a 32,8 miliardi di dirham , con un utile netto al netto delle imposte che ha raggiunto la cifra record di 9,06 miliardi di dirham ".

Al Tayer ha aggiunto che DEWA International svilupperà progetti sia nel settore energetico che in quello idrico utilizzando tecnologie avanzate, in collaborazione con organizzazioni leader a livello mondiale. Sono già in corso attività volte a individuare opportunità, creare un portafoglio di progetti e stabilire partnership strategiche che ne definiranno la presenza globale.

Fonte: AETOSWire

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Rasha AlArmouti

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