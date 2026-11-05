305.000 professionisti, 8.000 espositori e 192 Paesi e regioni rappresentati: SIAL Paris riafferma il proprio ruolo come piattaforma globale per l'influenza, il commercio e l'innovazione alimentare.

Organizzato sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Francese, SIAL Paris ha chiuso i battenti il 21 ottobre, dopo cinque giorni che hanno reso Parigi il centro di gravità per il settore alimentare globale. Tra i momenti più importanti di questa edizione: un incontro di ministri dell'agricoltura dei Paesi G7, l'India come Paese d'onore e la sovranità alimentare.

SIAL Paris, l'evento che riunisce le nazioni

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