Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi di avere consegnato due aerei Cessna SkyCourier equipaggiati per missioni aeromediche alla compagnia algerina Tassili Travail Aérien (TTA). Questo aereo è anche il primo SkyCourier per servizi aeromedici a entrare in servizio nel continente, ampliando la presenza globale del velivolo e dimostrandone la versatilità per missioni speciali critiche.

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Textron Aviation completes delivery of Africa’s first aero-medical equipped Cessna SkyCourier to Tassili Travail Aérien, also marking the first SkyCourier delivery in Africa, expanding the aircraft’s special-mission capabilities.

I due velivoli contribuiranno alle operazioni di trasporto aereo e di evacuazione aeromedica di TTA servendo il settore energetico in Algeria. Dotato del sistema per evacuazione aerea LifePort PLUS, lo SkyCourier può essere riconfigurato rapidamente per missioni con passeggeri, carico merci ed evacuazione medica in base alle esigenze operative.

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