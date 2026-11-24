Elvaston Capital Management (“Elvaston” o la “Società”), rinomata azienda europea di private equity che investe nelle aziende di software per le imprese in tutta la regione DACH, oggi ha annunciato un investimento di minoranza strategica da parte di PACT Capital Partners (“PACT”), società indipendente di investimenti specializzata in GP, incentrata sulle collaborazioni con gestori di asset alternativi del mercato medio che registrano alte prestazioni.

La quota di minoranza azionaria senza diritto di voto di PACT in Elvaston sostiene l'impegno di lunga data della Società nella creazione di una piattaforma di investimento europea, a lungo termine, leader del mercato, incentrata sul software e consentirà ulteriormente alla nuova generazione del team di Elvaston di partecipare ai risultati economici della Società in futuro. Non ci saranno cambiamenti nella gestione giornaliera o nel processo di investimento della Società.

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Per Elvaston Capital Management

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