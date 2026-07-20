Pipistrel , un'azienda Textron Inc. (NYSE: TXT) nonché un'affiliata di Textron Aviation Inc., oggi ha annunciato che Epic Flight Academy è il primo cliente del suo Pipistrel Voyager durante la conferenza stampa di Textron Aviation all'EAA AirVenture 2026. La società ha firmato un accordo per l'acquisto di 50 velivoli Voyager, con le prime 10 consegne previste per l'inizio del 2027 e opzioni per un massimo di altri 20 velivoli da consegnare nel 2028 e 20 nel 2029, per garantire la continua espansione della sua flotta di addestramento e affrontare la crescente domanda di formazione di piloti.

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Epic Flight Academy agrees to purchase up to 50 Pipistrel Voyager aircraft, supplementing its fleet of trainers as it supports continued pilot training (Photo Credit: Pipistrel, a Textron Inc. company and an affiliate of Textron Aviation Inc.)

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