Epinal, Inc., dopo oltre sei anni di sviluppo dietro le quinte, è ufficialmente uscita allo scoperto con l'introduzione di un rivoluzionario biosensore elettrochimico a semiconduttore (Semiconductor Electrochemical Biosensor, SEB), progettato per rilevare in pochi minuti la presenza di sostanze stupefacenti e di biomarcatori di malattie direttamente dall'alito umano. Abbinando semiconduttori all'avanguardia, sensori elettrochimici, ingegneria proteica su misura e intelligenza artificiale, Epinal ha affrontato la storiche caratteristiche di sensibilità, selettività, scalabilità, stabilità e i limiti del rapporto segnale-rumore che per molto tempo hanno ostacolato i biosensori.

Il Semiconductor Electrochemical Biosensor (SEB) di Epinal verrà integrato nella nuova generazione di cartucce per etilometro economiche, monouso, dove l'integrità dei risultati dei test è della massima importanza. Nel caso del rilevamento di sostanze stupefacenti, un risultato rapido, oggettivo e non invasivo cambia un esito. I clienti finali del SEB di Epinal comprendono i produttori di etilometri, i settori della sanità, i computer portatili e gli smartphone clinici, gli OEM di dispositivi palmari di tecnologia biometrica e sanitaria e i produttori di telefoni cellulari.

Per quanto riguarda il rilevamento e la diagnosi di malattie, il SEB di Epinal rende possibile una nuova generazione di etilometri per uso sanitario con strumenti diagnostici altamente avanzati in grado di identificare malattie e tracciare funzioni metaboliche. Il rilevamento e il monitoraggio precoce e non invasivo di biomarcatori di malattie rivoluzionerà i test al point-of-care producendo risultati rapidi e accurati senza bisogno di aghi o complesse infrastrutture di laboratorio.

L'azienda è diretta dal Fondatore, Presidente esecutivo e Direttore strategico Mike Neshat; dal Cofondatore e AD Mark Wong; e dal Direttore delle operazioni Dwight Dunagan. Neshat e Wong portano decenni di esperienza di successo e know-how nello sviluppo di aziende specializzate in elettronica e semiconduttori dall'ideazione alla commercializzazione di prodotti, alle operazioni di cessione di successo. La formazione di Dunagan comprende incarichi nelle forze dell'ordine, nella sanità comportamentale e nella leadership organizzativa. “Abbiamo fondato Epinal per trasformare il mondo in un posto migliore, più sicuro e più sano in cui vivere, mettendo a punto questo biosensore elettrochimico a semiconduttore (SEB). Abbiamo centrato il nostro obiettivo e ora siamo alle fasi finali del perfezionamento del nostro SEB, la cui produzione inizierà nel 2028”, ha spiegato Mike Neshat. “Le persone di tutto il mondo perdono ogni giorno i propri cari per effetto di sostanze stupefacenti e di varie malattie, me compreso. Siamo convinti che grazie a controlli e monitoraggi proattivi sia possibile salvare innumerevoli vite con un rilevamento e un trattamento tempestivi. Il team di Epinal è lieto di dare al mondo questa tecnologia rivoluzionaria”, ha dichiarato Mark Wong.

Informazioni su Epinal, Inc.

Epinal, Inc. è un'azienda con sede a Irvine, California, che ha sviluppato biosensori elettrochimici a semiconduttori (SEB, Semiconductor Electrochemical Biosensors) per il rilevamento in pochi minuti di sostanze stupefacenti e di biomarcatori di malattie nell'alito umano. La piattaforma tecnologica di Epinal integra ingegneria dei semiconduttori all'avanguardia, sensori elettrochimici, ingegneria proteica e intelligenza artificiale per supportare futuri dispositivi di screening e diagnostica. Per saperne di più, visitare https://epinalinc.com .

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Mark Wong, Cofondatore e AD

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