illycaffè annuncia i vincitori dell’11ª edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award: l’Honduras si aggiudica il titolo “Best of the Best” , assegnato da una giuria tecnica internazionale, mentre alla Colombia va il premio “Coffee Lovers’ Choice” , espressione delle preferenze dei consumatori.

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Winner of Ernesto Illy International Coffee Award 2026

A Roma, 27 produttori di nove Paesi — Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Ruanda — si sono contesi i due riconoscimenti con cui illycaffè celebra l’eredità di Ernesto Illy, il visionario leader che vedeva nella ricerca scientifica una fonte di verità e uno strumento di progresso nel rispetto dei più alti standard etici. Il laboratorio di controllo qualità illy ha selezionato i tre migliori lotti del raccolto 2025/26 per ciascuno dei nove principali Paesi di approvvigionamento dell’azienda.

Tra questi, Il “Best of the Best” è stato assegnato alla Finca Piedra Parada di Denis Rolando Cortez Monge dalla giuria internazionale indipendente, composta da tre tecnici, tre chef stellati e tre giornalisti esperti che hanno degustato, sempre alla cieca, i caffè in tre diverse preparazioni, espresso, estrazione a freddo e caffè filtro. A comporre la giuria: Enrico Pacorini , amministratore delegato di Pacorini Group; Cyprien Petelle , specialista di caffè verde di KawaCyp; Carlos Alfredo Blanco Garcia , Milds Trader di Louis Dreyfus Company, dal Guatemala; Bernard Bedarida , corrispondente dall’Italia per TF1; Virginia Kirst , corrispondente dall’Italia per Handelsblatt; Germán Jiménez , direttore dei nuovi verticali editoriali di El Español; gli chef stellati e illy Chef Ambassador Viki Geunes del ristorante Zilte e Ciccio Sultano del Ristorante Duomo insieme alla chef stellata Stefania Di Pasquo della Locanda Mammì.

Il “Coffee Lovers’ Choice” è andato al caffè colombiano di Daniel Anaya Anaya ​ della Cooperativa de Caficultores del Cauca , scelto dai viaggiatori di tutto il mondo nelle degustazioni alla cieca nell’Hangar Lounge di Roma Fiumicino, grazie alla rinnovata collaborazione con ITA Airways .

L’Ernesto Illy International Coffee Award è un evento che, ogni anno, riunisce produttori, esportatori e istituzioni per creare valore lungo tutta la filiera. Quest’anno il dialogo si è aperto al quartier generale della FAO con il panel “Strengthening Resilience in the Coffee Sector: Priorities, Initiatives and Future Perspectives” , un confronto sulle sfide climatiche, di mercato, tecnologiche e di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

A partire dalla Global Coffee Initiative (GCI), lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il World Bank Group e Cassa Depositi e Prestiti, attraverso dialoghi con è emersa la necessità di un approccio condiviso per rafforzare resilienza e competitività del settore.

A confrontarsi su questi temi sono stati alcuni tra i più autorevoli esperti internazionali del settore: Vanusia Nogueira , Executive Director, International Coffee Organization (ICO); Stefania Lenoci , Country Manager for Italy e Special Representative to Southern Europe, the Holy See and the United Nations RBAs, World Bank Group; Providence Mavubi , Director of the Agribusiness and Infrastructure Development Division, UNIDO; Federica Diamanti , Associate Vice President for External Relations, IFAD; Benoît Bertrand , già Senior Research Fellow e Coffee Geneticist presso CIRAD; Aaron Davis , Senior Research Leader of Crops and Global Change, Royal Botanic Gardens, Kew; Paul Stewart , Global Coffee Director, TechnoServe.

Clima, biodiversità, accesso al credito per i piccoli produttori e innovazione richiedono una collaborazione più stretta tra istituzioni internazionali, ricerca, imprese e cooperazione. La priorità condivisa è tradurre gli impegni in investimenti e partnership concrete, per sostenere la crescita del comparto, generare valore nei Paesi produttori e migliorare la vita di milioni di persone che dipendono dal caffè.

“ Dieci anni fa nasceva l’Ernesto Illy International Coffee Award per premiare i migliori produttori di caffè del mondo, interpreti di un’eccellenza che illycaffè valorizza fin dalle sue origini – racconta Andrea Illy, presidente della illycaffè - Mi congratulo con i vincitori di questa edizione, autentici ambasciatori di qualità. Vorrei dedicare questo riconoscimento all’intera comunità del caffè, a tutti coloro che lungo la filiera contribuiscono con il loro amore per il caffè a trasformare un prodotto straordinario in un sogno condiviso: il sogno oltre il caffè .”

La giornata si è conclusa con la proclamazione dei vincitori dei premi “ Coffee Lovers’ Choice ” e “ Best of the Best a Palazzo Colonna durante una serata condotta dall’attore e divulgatore ambientale Alan Cappelli Goetz , alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di protagonisti della cultura e dello spettacolo. Tra gli ospiti, l’artista Marina Abramovic con Todd Eckert , l’attrice Claudia Gerini , il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia , Piero e Veronica Lissoni ; il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida , la direttrice generale dell’International Coffee Organization Vanusia Nogueira. Presente anche gli chef stellati Matteo Metullio , che ha contribuito alla realizzazione del menù.

A scandire la serata, le esibizioni del violinista Pierpaolo Foti e una mostra di fotografie scattate da Elisabetta Illy nell’arco di oltre vent’anni che accompagnano anche il nuovo libro di Andrea Illy, “Il sogno oltre il caffè”, un viaggio dalle radici del caffè a una visione etica del mondo.

Ad accogliere gli ospiti, Andrea ed Elisabetta Illy, Anna Illy e la CEO Cristina Scocchia .

ILLYCAFFE’ - Azienda familiare italiana fondata a Trieste nel 1933, che da sempre si prefigge la missione di offrire il miglior caffè al mondo. Produce un unico blend 100% Arabica composto da 9 ingredienti diversi. Ogni giorno vengono gustate più di 10 milioni di tazzine di caffè illy nei bar, ristoranti, alberghi, caffè monomarca, case e uffici di oltre 135 paesi, in cui l’azienda è presente attraverso filiali e distributori. Tutto ciò che è ‘made in illy’ viene arricchito di bellezza e arte, a cominciare dal logo, disegnato da James Rosenquist, le illy Art Collection, le tazzine decorate da più di 135 artisti internazionali o le macchine da caffè disegnate da designer di fama internazionale. Con l'obiettivo di diffonderne la cultura della qualità ai coltivatori, baristi e amanti del caffè, l’azienda ha sviluppato la sua Università del Caffè che ad oggi svolge corsi in 24 paesi del mondo. Nel 2025 illycaffè ha generato un fatturato consolidato pari a €700 milioni.

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illycaffè: Christine Pascolo christine.pascolo@illy.com – Arianna Marenzana arianna.marenzana@illy.com





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